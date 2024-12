El aplaudido mensaje en redes tras un doble apuñalamiento en Cataluña: 'Fuera ya'

La delincuencia se ha incrementado en Cataluña estos últimos años de forma insufrible. Los ciudadanos que más impuestos pagan en todo el Estado se sienten cada vez más desprotegidos. La multirreincidencia es un trágico reflejo de esta realidad.

Las políticas buenistas de los últimos años en Cataluña han generado un clima de impunidad que anima a la delincuencia. La mayoría de los delitos son cometidos por un número reducido de delincuentes que actúan de manera reincidente. El colapso de los juzgados y una tibia aplicación de la ley impide que entren en la cárcel.

Un suceso ocurrido el día de Navidad en Salt (Gerona) evidencia el sangrante problema de la multirreincidencia en Cataluña. Un magrebí de 38 años atacó con un cuchillo a dos personas en el centro de esta localidad, la tarde del pasado 25 de diciembre. Tras ser detenido comprobaron que era la cuarta vez en un año que actuaba.

La noticia ha causado indignación

El hombre ya ha ingresado en prisión, pero la gente se pregunta ahora cómo podía seguir en la calle este individuo. La publicación en X se ha llenado de mensajes de indignación. Queda claro que los catalanes se han hartado de la situación.

Destaca en especial un mensaje, que refleja este hartazgo de la población: "Algunos tienen la vergüenza de decir que no hay que deportarlos y que tenemos que invertir en reinsertarlo. ¡Fuera ya!".

"Por qué después de la primera y la segunda vez no entró en prisión", se pregunta otro catalán indignado. "Por qué los jueces no tienen ninguna responsabilidad", cuestiona. Muchos se preguntan si es real o es una inocentada, coincidencia con el 28 de diciembre, pero desafortunadamente no lo es.

Deportaciones ya, un clamor

Son muchos quienes piden la deportación de los extranjeros multirreincidentes. Los últimos datos del Departamento de Justicia reflejan que el 50% de los presos en Cataluña son extranjeros. Pese a representar solo el 17% de la población.

"Cuatro apuñalamientos para entrar en prisión, no uno, ni dos, ni tres, cuatro", dice un catalán harto. "Qué vergüenza de leyes de tenemos" y "cuándo lo expulsarán", son algunos de los comentarios en la red.

Hay que recordar que la ley de extranjería ya contempla la expulsión de los extranjeros por motivos de delincuencia. Pero las leyes se han aplicado hasta ahora de manera tibia, y muchos no entran ni en prisión.