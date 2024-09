Toni Soler y el momento más duro de su hermana Sílvia: 'Me olvidaba...'

Hace ya prácticamente un año que Toni Soler dejaba de presentar Està passant en TV3. El productor de televisión, conocido por Malalts de tele o Polònia, decidía apartarse de las pantallas tras años siendo una de las caras más conocidas de televisión catalana.

Sin embargo, Toni Soler no ha sido el único miembro de su familia con una destacada presencia en la vida pública. Su hermana, Sílvia Soler, es una reconocida escritora que ha conquistado a muchos lectores con sus novelas.

Sin embargo, más allá de su éxito literario, Sílvia ha atravesado un momento profundamente difícil. Uno que afectó tanto a su vida personal como a su familia.

En el año 2020, en medio de la pandemia y otros desafíos globales, Sílvia fue diagnosticada con cáncer. Un diagnóstico que detuvo temporalmente su carrera y puso a prueba la resiliencia de los Soler.

Sílvia, hermana de Toni Soler, y su drama más desconocido

En 2020, cuando ya tenía una tercera parte de su novela Nosaltres, després escrita, Sílvia Soler recibió la noticia que cambió el rumbo de su vida. Le diagnosticaron cáncer.

Esta noticia fue un golpe devastador tanto para ella como para su familia. Incluido su hermano Toni Soler, quien ha hablado públicamente sobre la dureza de esos meses.

Sílvia, que siempre había encontrado refugio en la escritura, tuvo que detener su proceso creativo mientras se enfrentaba al tratamiento. Y a las múltiples emociones que conlleva un diagnóstico tan impactante.

La enfermedad obligó a Sílvia a hacer una pausa en la escritura de su novela. Un proyecto que había comenzado en 2019 con la intención de publicarlo en el Sant Jordi de 2021.

A medida que Sílvia Soler avanzaba en su tratamiento y comenzaba a recuperarse, encontró en la escritura una especie de terapia. Fue entonces cuando decidió retomar su novela. El acto de escribir se convirtió en un escape de la realidad y una manera de conectar con una parte de sí misma que no estaba definida por la enfermedad.

"Me di cuenta de que cuando me ponía a escribir era cuando estaba mejor y se me olvidaba de la enfermedad y fue una terapia para mí", explicó Sílvia.

Durante todo este proceso, Sílvia contó con el apoyo incondicional de su familia, incluido su hermano Toni Soler. Este drama familiar, aunque privado, mostró la importancia de la unidad y el apoyo en los momentos más difíciles.