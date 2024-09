Sorpresa mayúscula por la edad de Dafnis Balduz, actor de ‘Com si fos ahir’ de TV3

Dafnis Balduz y su regreso a la pantalla en Com si fos ahir ha generado revuelo en la televisión catalana. Con una carrera que se extiende por teatro, cine y televisión, este talentoso actor se ha ganado un lugar especial en el corazón del público.

De vuelta a la actuación

Muchos recuerdan a Dafnis Balduz por su papel en la serie Ventdelplà, entre 2005 y 2010. Después de más de una década, su regreso como Domènec Bolaños, el nuevo profesor de Com si fos ahir, demuestra que su talento sigue intacto. Aunque ha trabajado en producciones como Nit i Dia y K.M.I, su papel en Ventdelplà fue el que realmente lo catapultó a la fama.

Además, su trayectoria no se limita solo a la televisión. En el cine, Dafnis Balduz ha tenido roles destacados en películas como Forasteros, que le valió una nominación al 'Premio Gaudí' en 2009.

Y no solo eso; su interpretación en La Golondrina le hizo merecedor del premio a mejor actor en los 'Premios Butaca' en 2021. Sin duda, su versatilidad es uno de sus mayores activos.

La sorpresa de su edad

Lo que ha sorprendido de Dafnis Balduz es su edad. Nació en 1983, es decir, tiene 41 años, pero su aspecto físico hace que muchos lo vean como más joven.

Esa apariencia ha generado comentarios y reacciones entre los fans, que se han sorprendido al conocer un detalle que no esperaban. La juventud que proyecta es un reflejo de su cuidado personal y de la energía que irradia en cada uno de sus papeles.

Con una serie de éxitos a sus espaldas, Dafnis Balduz sigue siendo uno de los rostros más admirados en Cataluña. Su participación en Com si fos ahir promete no solo mantener su carrera en ascenso, sino también darle a la audiencia más motivos para enamorarse de su trabajo. No hay duda de que la sorpresa por su edad no opaca su talento ni su dedicación, que son, sin lugar a dudas, lo que lo hacen destacar en la escena.

Dafnis Balduz es un claro ejemplo de cómo la dedicación y el talento pueden fusionarse con una apariencia juvenil, creando un personaje que sigue siendo relevante y querido. La nueva temporada de Com si fos ahir es, sin duda, una oportunidad más para que siga sorprendiéndonos.