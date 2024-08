Las sorprendentes declaraciones de Arkano sobre Makoke: 'Voy a por ti para…'

El famoso rapero Arkano ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una confesión inesperada que ha dejado a todos con la boca abierta. Durante su reciente participación en el pódcast El sentido de la birra, el artista reveló detalles desconocidos sobre su preparación para Supervivientes. Arkano confiesa que durante sus entrenamientos gritaba al nombre de Makoke: "Voy a por ti para ganar".

Arkano confiesa que pensaba que ganaría Supervivientes, al igual que Rosa Benito

En el transcurso de la conversación, Arkano habló sobre cómo se planteó aceptar el reto de participar en uno de los concursos de supervivencia más duros de la televisión española. "Ganadores de Supervivientes, Rosa Benito ganó un año. Si ellos han podido, yo voy a poder", relató Arkano cuando le preguntaron qué lo motivó a entrar en la competencia.

Esta actitud positiva y competitiva lo llevó a creer que, si otros lo habían logrado, él también podría hacerlo. Pero la conversación dio un giro inesperado cuando el presentador, entre risas, le comentó: "La reviento a Rosa Benito". A lo que Arkano, siguiendo el tono jocoso, respondió con una sonrisa: "La reviento", desatando las carcajadas de todos los presentes.

Lo que realmente sorprendió al público fue lo que Arkano reveló a continuación. En un momento de la entrevista, el rapero confesó un detalle que nunca antes había compartido con nadie.

"Esto nunca lo he contado, pero yo entrenando para Supervivientes con mi entrenador, me daba por gritar Makoke. No sé quién es, me suena a que es alguien del corazón", confesó Arkano, dejando a todos perplejos. La sorpresa fue aún mayor cuando el presentador le explicó que Makoke es la exmujer de Kiko Matamoros.

Arkano confiesa que tiene muchos vídeos donde grita "Makoke"

La reacción de Arkano no tardó en llegar y, entre risas, continuó contando su extraña anécdota: "Tengo muchos vídeos gritando: «Makoke, voy a por ti Makoke», no sé por qué". Esta revelación dejó claro que durante su entrenamiento para el reality, Arkano había adoptado a Makoke como una especie de "mantra de guerra".

El presentador del pódcast, divertido por la confesión, le replicó: "Makoke se convirtió para ti en un mantra de guerra". A lo que Arkano, sin dudarlo, respondió: "Eso es", mientras ambos reían.

Por ahora, queda por ver si esta anécdota tendrá alguna repercusión más allá de las risas que ha generado. Lo que está claro es que Arkano ha logrado, una vez más, captar la atención de su público con una historia que pocos esperaban. Y lo cierto es que esa elección aparentemente aleatoria lo ayudó a mantenerse enfocado durante una de las experiencias más desafiantes de su vida.