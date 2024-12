El sorprendente zasca de una presentadora de TV3 a Miki Núñez: 'Un poco de rabia…'

Miki Núñez está viviendo un momento muy dulce a nivel profesional. Tras la final de Zenit, ahora el cantante y presentador de TV3 ultima los detalles para presentar, por tercer año consecutivo, las campanadas de la cadena pública catalana. Pero no lo hará solo.

Este año, al igual que el pasado 2023, a Miki Núñez lo volverá a acompañar la influencer y presentadora catalana Laura Escanes, con la que ha demostrado tener una gran complicidad. Miki y Laura, se conocieron el pasado año cuando les comunicaron que juntos despedirían el año en TV3 y, desde entonces, han forjado una amistad. Tanto es así que Miki y Laura no han dudado en sumarse a un nuevo reto de redes sociales en el que confiesan lo que no les gusta del otro.

El zasca de Laura Escanes a Miki Núñez tras la final de 'Zenit'

Laura Escanes y Miki Núñez se han sumado al nuevo 'trend' de redes sociales. En este video conocido como “Escuchamos, pero no juzgamos”, la influencer ha hecho una sorprendente confesión que ha dejado de piedra a Miki Núñez.

“Cuando dijeron que presentabas tu Zenit, me dio un poco de rabia”, contaba Laura Escanes entre risas y la sorpresa de Miki Núñez. El cantante, que estaba perplejo ante la confesión de su compañera, quiso contestarle y aseguró haberle contado a Escanes de su fichaje por Zenit.

Y es que, aunque Miki Núñez fuese el presentador de Zenit, en la cadena catalana corrían muchos rumores de que Laura Escanes podría haber sido la presentadora del talent musical. Sin embargo, tras tres temporadas presentando Eufòria, Miki Núñez fue la apuesta segura de TV3 para este nuevo formato.

Pese a no haber sido elegida como presentadora de Zenit, Laura Escanes no quiso perder la oportunidad de pisar el plató de este talent show. Por ello, Escanes sorprendió a Miki Núñez en la final de Zenit, apareciendo, por sorpresa, junto a Lil Dami en la grada. “Yo no me podía perder esto”, espetó Laura Escanes cuando Miki Núñez se percataba de su presencia.

“Has venido aquí para ocupar un programa que hago solo”, contaba Miki Núñez ente las risas de Laura Escanes. “Te echaba de menos, y hay que ir calentando motores un poco, ¿no?”, contaba Laura Escanes. Y es que la influencer aprovechó la oportunidad en el plató de Zenit para recordar que este año volvía a presentar las campanadas junto a su ya querido Miki Núñez.

Por ahora, Laura Escanes va a presentar las campanadas por segundo año consecutivo con Miki Núñez. Además, ya ha confirmado que será la presentadora de la tercera temporada de La Travessa. Sin embargo, si hay algo que TV3 tiene claro es que, de momento, Miki Núñez va a seguir presentando los concursos musicales de la cadena, ya sea solo o acompañado.