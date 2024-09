Así es Sandra Salgado, la viuda de Jimmy Giménez-Arnau que ha tomado una dura decisión

El reciente fallecimiento del periodista Jimmy Giménez-Arnau, a los 80 años de edad, ha conmocionado al mundo del periodismo y la televisión en España. La causa de su muerte aún no ha sido revelada, pero lo que sí se conoce es el profundo dolor que ha dejado en su esposa, Sandra Salgado. Con apenas 43 años, Sandra se encuentra en un momento delicado, marcado por la pérdida de su gran amor y por una decisión crucial, no salir en televisión.

Así es Sandra Salgado González, viuda de Jimmy Giménez-Arnau

Sandra Salgado González nació en Madrid en 1981, y al igual que su difunto esposo, ha dedicado su vida al mundo del periodismo. Sin embargo, Sandra siempre ha optado por un perfil discreto, lejos de los focos. Sandra es la tercera esposa de Jimmy, con quien se casó en 2013, después de haber compartido seis años de relación.

Sandra Salgado, licenciada en Comunicación Audiovisual, conoció a Jimmy en 2007 mientras trabajaba en el programa Dolce Vita de Telecinco. Fue en ese contexto laboral donde se produjo el primer contacto entre ambos, cuando Sandra, decidió contactar con Jimmy para realizarle una entrevista.

Lo que comenzó como una conversación de trabajo, terminó siendo una charla de dos horas que marcó un antes y un después en su vida. Ese encuentro inicial sembró las bases de una relación que, seis años y seis meses después, culminó en un matrimonio lleno de amor y complicidad.

A pesar de los 36 años que los separaban, la diferencia de edad nunca fue un obstáculo para Sandra y Jimmy. Su relación fluyó de manera natural y el círculo cercano de ambos los apoyó desde el principio. Desde el inicio, la historia de amor entre ellos se caracterizó por una admiración mutua, respeto y una profunda conexión emocional.

El amor que Jimmy sentía por Sandra quedó reflejado en muchas de sus intervenciones públicas. Donde el periodista no escatimaba en palabras de elogio hacia su esposa. Sandra, por su parte, siempre lo apoyó tanto en su vida personal como en su carrera profesional, aunque optó por mantenerse alejada de los focos.

La pareja vivió momentos complicados en su relación

Uno de los momentos más difíciles que vivieron como pareja fue un serio bache de salud que afectó a Jimmy, quien tuvo que ser ingresado en la UCI. El periodista estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos semanas debido a una triple neumonía. En aquel momento crítico, fue Sandra quien insistió en que su marido acudiera a urgencias, lo que probablemente le salvó la vida.

El propio Jimmy reconoció públicamente que, de no haber sido por la insistencia de su esposa, quizás no hubiera sobrevivido. “Fue ella quien insistió en ir a urgencias. Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí”, confesó el periodista en una ocasión.

La decisión de Sandra: No salir en televisión

Sandra siempre ha mantenido un perfil bajo, lejos del protagonismo que su esposo acaparaba en los medios. Ella ha preferido estar detrás de las cámaras, aunque su trabajo en la televisión ha sido igual de significativo. A lo largo de los años, ha participado en varios programas de éxito como Supervivientes, Mujeres y Hombres y Viceversa, entre otros.

Su talento como redactora y su capacidad para manejarse en los bastidores de la televisión le han permitido ganarse el respeto de sus colegas. Su deseo ha sido siempre evitar los focos y mantener una vida más discreta. A pesar de haber sido la esposa de uno de los periodistas más conocidos de España, Sandra ha optado por mantenerse en un segundo plano.

La muerte de Jimmy deja un vacío enorme en la vida de Sandra, tal y como ha confirmado a los antiguos compañeros de Jimmy de Ni que fuéramos. A pesar de que ha hablado por mensaje de teléfono con Belén Esteban, Sandra prefiere mantenerse como ahora y no salir en televisión.

Su historia de amor fue una mezcla de admiración profesional y personal. Un vínculo que nació en el entorno laboral y que se transformó en una de las historias de amor más auténticas del panorama mediático español.