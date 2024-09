Roberto Leal vive un momento impagable junto a Eva González: ‘Bebe para olvidar’

Eva González se ponía anoche una vez más al frente de López y Leal contra el canal. El programa que enfrenta a Roberto Leal e Iñaki López contra Atresmedia que se emite todos los miércoles a las 22:45 horas.

El objetivo del formato no puede ser más surrealista, pero a la par que original gracias a los momentos únicos que tienen lugar. Como el protagonizado por Roberto junto a Eva la pasada noche: “Bebe para olvidar”, decía López tras anotar un nuevo fracaso.

Roberto Leal protagoniza su mejor momento junto a Eva González

Eva González ha tenido por delante la dura tarea de capitanear una nueva entrega de López y Leal contra el canal. Esta vez, Roberto Leal y el presentador de Más vale tarde contaban con posibilidad de vencer a Atresmedia tras el éxito en la primera misión.

Eva anunciaba la última de las pruebas bajo el título ‘los vasos criminales’, donde debían voltear los vasos con un toque de dedo. Por desgracia, ni Roberto ni Iñaki lo lograron, por lo que perdieron ante el canal. “Bebe para olvidar”, fueron las palabras que acompañaron al momento impagable que vivió Roberto junto a Eva.

“Lo habéis intentado chicos”, decía la ex de Cayetano para, segundos después, anunciar que era el canal el que había ganado. La decepción en la cara de Roberto se leía sin problemas, y era Iñaki quien se encargaba de levantarle el ánimo.

Para ello, cogió una de las copas de cava que estaban dispuestas en caso de victoria de los dos presentadores. A pesar de que no lo lograron, Leal tomó una de ellas para hacer más llevadera la derrota.

Lo cierto es que la prueba no pudo ser más desastrosa para el sevillano y el vasco. Aunque contaban con tres ventajas por superar las misiones, finalmente estas no les ha servido para nada. Eva les anunció que, sí o sí, “debían acertar todas las pruebas”, si querían librarse del castigo de la cadena. No pudo ser y, tanto Roberto como Iñaki, sufrirán un nuevo castigo de Atresmedia que muy pronto se conocerá.

Eva González anuncia la nueva derrota de Roberto Leal

Eva fue la encargada de trasmitirle a Roberto y a su compañero que el canal había logrado imponerse de nuevo a ellos. Con esta son ya tres las derrotas que llevan Leal e Iñaki contra Atresmedia desde que se estrenó hace unas semanas.

La única vez que los presentadores lograron una victoria fue hace siete días cuando el dúo superó con éxito la prueba final. En esa ocasión, González les formuló preguntas relacionadas con programas y presentadores históricos de la cadena. Hasta cinco respuestas respondieron correctamente, logrando con ello su primera victoria sobre el canal.

Como premio, se les otorgó la posibilidad de que Leal y López hicieran un pequeño programa que está disponible en Atresplayer. Sin embargo, en esta ocasión la presentadora sevillana les comunicaba la nueva derrota con la que Antena 3 les ha sacado ventaja.

La decepción en Eva también era visible, pues, como reconoció en su estreno, empatiza mucho con sus compañeros. No obstante, ella forma parte de Atresmedia y se debe al canal, intentando mostrarse lo más objetiva posible.

Como maestra de ceremonias, la andaluza trata de no dejarse llevar por las emociones y ser de lo más profesional. “Es posible, todavía hay posibilidades de que López y Leal ganen la prueba de hoy”, trataba de animar a sus compañeros.

Sin embargo, la cara de Roberto no trasmitía esperanza y, definitivamente, perdían la prueba final. De ahí que encontraran en el cava presente en el plató el mejor remedio para digerir y olvidar la derrota.