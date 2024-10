Ricard Ustrell revela lo que nadie sabía tras ganar el premio Ondas: ‘Creo que era...’

Ricard Ustrell ha dado la sorpresa tras ser galardonado con su programa en TV3, Col·lapse, con un Premio Ondas a Mejor contenido de Proximidad. De hecho, pocas horas después de conocerse que había estado galardonado, Ricard Ustrell compartía una fotografía que dejaba boquiabiertos a todos sus seguidores.

La fotografía de Ricard Ustrell que ha descolocado a todos

Tras conocerse que Col·lapse había ganado un Premio Ondas, Ricard Ustrell publicaba en sus redes sociales una fotografía en la que aparecía junto al galardón. Sin embargo, muchos se han sorprendido, ya que la gala de los Premios Ondas no se celebra hasta el próximo 14 de noviembre.

De este dato se han percatado en el programa Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio. En el programa conducido por Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner han querido felicitar a Ricard Ustrell por este reconocimiento. “¿Pero ya te han dado el premio?”, preguntaba extrañada Marta Montaner.

“No, fui ayer a TV3, a La Selva y había un Ondas allí al lado, creo que era de Joc de Cartes. Fijaros que en la fotografía tapo la placa. También tengo la misma foto con un premio Emmy”, comentaba Ricard Ustrell.

Además, en Que no surti d'aqui, le han preguntado a Ustrell si ya sabe donde colocará el Premio Ondas cuando se lo den. “Pues no lo sé, yo en casa, si me pongo en el tema decoración recibo broncas. Se ve que tengo mal gusto”, comentaba.

Y es que, al parecer, es su mujer Gemma la que se encarga de la decoración en su casa. Además, Ustrell ha comentado que tienen que tener cuidado, ya que con sus dos hijos pequeños, este premio tan importante es un peligro.

“El premio RAC que me dieron por El Suplement, se cae a trozos. La placa se caía y creo que ya la hemos perdido”, comentaba el presentador de Col·lapse.

Y es que Ricard Ustrell no se esperaba conseguir este premio. Y así se lo hacía saber a Carles Francino tras saber que había sido galardonado. “Estoy emocionado, no me lo esperaba”, comentaba Ricard Ustrell en una llamada a Cadena SER.

A Ricard Ustrell le cuesta creerse que Col·lapse, el programa que dirige y presenta, haya conseguido un Premio Ondas. Sin embargo, el presentador ha compartido unas bonitas declaraciones en TV3. “Es un reconocimiento para el equipo y eso me hace muy feliz”, confesaba emocionado Ricard Ustrell.