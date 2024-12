Reaparece Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito: 'Quiero evitar que…'

Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista Guti y de la presentadora Arantxa de Benito, ha reaparecido en el programa Ni que fuéramos. Su intervención ha generado mucha curiosidad entre los espectadores. La joven ha hablado con sinceridad sobre su vida actual y ha confesado que ahora quiere tener un nuevo trabajo porque "quiero evitar que la gente hable más de mí".

La reaparición de Zayra no ha sido casual, Javi de Hoyos, colaborador del programa, ha sido quien se ha puesto en contacto con ella. La intención era conocer de primera mano cómo se encuentra en este momento. “Nos dijeron que estabas buscando trabajo en Las Rozas Village, ¿esto es cierto?”, preguntaba Javi.

“Sí, de extra de Navidad”, ha confesado Zayra Gutiérrez. Ha sorprendido al desvelar que ha solicitado un puesto como dependienta.

Reaparece Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arantxa de Benito

Con esta decisión, Zayra busca alejarse de los focos mediáticos. “Es un poco apartarme del mundo, no solo por las críticas. Es porque quiero evitar que la gente hable más de mí, ir por las ramas, probar”, explicaba Zayra Gutiérrez.

Durante su intervención, Zayra también reflexionó sobre su condición mediática. “Yo no he sido nunca personaje público, lo han sido mis padres. Entonces, no creo que tenga esa presión mediática para trabajar en televisión ahora mismo”, admitía.

Zayra Gutiérrez confiesa cómo está actualmente

A pesar de los cambios en su vida, Zayra asegura que se encuentra en un buen momento personal. “Económicamente estoy bien, estoy feliz, enamorada y enamorada de mi hijo y de mi marido”, confesó. Estas palabras reflejan la estabilidad que ha encontrado lejos del ojo público.

La decisión de buscar un empleo como dependienta ha sido interpretada como un gesto de humildad. También como un intento por normalizar su vida.

Alejarse del mundo de los famosos parece ser una prioridad para la joven. Aunque sus padres son figuras reconocidas, Zayra está decidida a seguir su propio camino.

La llamada en Ni que fuéramos ha permitido que pueda expresar sus pensamientos. Su mensaje ha dejado claro que está enfocada en sus prioridades. Lejos de las críticas y los focos, Zayra parece haber encontrado una nueva etapa en su vida.

La historia de Zayra es un ejemplo de cómo lidiar con la fama heredada. También de cómo buscar un equilibrio entre la vida personal y la mediática. Por ahora, la joven está centrada en su familia y en explorar nuevas oportunidades.

Su intervención ha sido breve pero reveladora. Su mensaje deja entrever una personalidad fuerte y decidida. ¿Será esta la última vez que la veamos en televisión? Solo el tiempo lo dirá.