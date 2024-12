Reaparece Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco: todos se han fijado en su cara

Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco, ha reaparecido ante los medios después de varios meses de ausencia. El abogado se dejaba ver al lado de su mujer por las calles de la capital cuando los reporteros captaron varias instantáneas de la pareja. Una situación que parecía pillar de sorpresa a Fidel Albiac, quien se mostraba, a diferencia de su mujer, que estaba muy habladora, con gesto serio.

Los reporteros quisieron saber dónde tenía el matrimonio previsto pasar las próximas fiestas. Unas fechas en las que lo habitual es reunirse con la familia y disfrutar de la compañía de los seres queridos. Este año, según las palabras de Rocío, ella y su marido Fidel Albiac pasarán las Navidades junto al clan Campos.

Una ocasión que les permitirá conocer en persona al nuevo miembro de la familia. El pequeño Carlo, que vino al mundo hace tan solo unos días y al que conocen por videollamada. "Lo he conocido, no en persona, pero lo he visto", aclaraba sobre el bebé al que considera su "sobrino".

Fidel Albiac se ha dejado ver por las calles de la capital con el rostro serio

Hace unos meses, saltó la noticia de que Rocío y Fidel volvían a casarse antes de que finalizara 2024. Sin embargo, a estas alturas no parece que hayan pasado de nuevo por el altar. “Nos casamos por la iglesia este año”, aseguró Carrasco la pasada primavera.

Un enlace que coincidiría con los 25 años de relación de la pareja. En el año 2016, la hija de Rocío Jurado y su novio sellaron su amor en una ceremonia civil. Ahora, su deseo, según ellos mismos desvelaron, es celebrar el inicio de su historia de amor casándose por la iglesia.

Habrá que esperar a 2025 para ver si la pareja pone este broche de oro a una relación que fue en sus inicios muy comentada.

Por el momento, Rocío reconoce que al nuevo año le pide mantener la salud de la que ahora goza: “Creo que es lo más importante. Al final, si uno tiene salud, lo puede tener todo. Si no, no tienes nada”, señalaba.

Rocío y Fidel tienen previsto casarse por la iglesia varios años después de su enlace civil

La hija de La Más Grande ha vivido varias situaciones complicadas a lo largo de su vida. Sin embargo, en estos momentos Carrasco atraviesa por una etapa en la que es feliz. Algo en lo que Fidel, su marido, tiene mucho que ver.

Junto a él ha encontrado la estabilidad y el cariño que necesitaba. A su lado se ha enfrentado a momentos tan complicados como la muerte de su madre o el distanciamiento de sus hijos.

"Fidel es una persona que tiene un corazón inmenso. Tiene un sentido de la lealtad como a pocas personas le he visto", afirmaba Rocío sobre su marido hace ya algún tiempo. Unas cualidades que ella ha sabido valorar y por esa razón ha decidido no separarse de su lado.