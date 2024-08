Raquel Bollo tranquiliza a Alma Bollo por sus lágrimas al salir del hospital: 'No te…'

Alma Bollo ha publicado un vídeo en el que se la veía acudiendo al hospital con la esperanza de poder tener en brazos a su hijo Miguel Jr. La noche en el hospital no salió tal y como Alma esperaba. Por este motivo Raquel Bollo, su madre, no dudaba en consolarla: "No te preocupes".

Alma Bollo acude al hospital con la esperanza de ponerse de parto

En el vídeo, Alma mostraba la emoción y la ansiedad típica de una madre que está a punto de dar a luz. "Llegamos el equipo de mamá y papá porque hasta ahora no has colaborado en nada, guapo", comenzaba explicando.

"Tenemos que ir a monitores y después una exploración, si todo es favorable me dejarán aquí. Espero que ahora seamos tres. Y no nos hagas como la otra vez que nos tengamos que volver", comentaba Alma mientras hablaba con ternura a su barriga.

No es la primera vez que acude al hospital con la esperanza de dar a luz, lo que hacía que esta visita fuera aún más significativa y cargada de anticipación.

Alma, con una sonrisa de esperanza, continuó relatando: "Hemos conseguido una contracción bastante grande. Me parece que comenzamos a formar ese equipito", señalando su barriga con ilusión.

La influencer no consigue alcanzar su objetivo

Sin embargo, la realidad fue distinta. La influencer confesó posteriormente que no había grabado la vuelta a casa debido a la decepción que sintió. "Se me han saltado un poco las lágrimas", admitió Alma, añadiendo con tristeza: "Esperaba poder terminar mi embarazo de una vez y conocer a mi niño, pero no ha sido así".

En medio de esta montaña rusa emocional, su madre Raquel Bollo intervino con un mensaje lleno de amor y esperanza. "No te agobies mi vida, ya no queda nada", le dijo, recordándole que solo le queda una semana para salir oficialmente de cuentas y poder conocer finalmente a su bebé. El apoyo incondicional de su madre fue un bálsamo para Alma, quien necesita toda la fuerza y paciencia en estos últimos días de espera.

Las redes de Alma se llenaron de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor para este tramo final del embarazo. La comunidad de fans de Alma, que ha seguido su viaje maternal con cariño, espera con ansias el anuncio del nacimiento de Miguel Jr.

En estos momentos de incertidumbre y espera, Alma no está sola. Tiene a su madre, Raquel Bollo, y una comunidad de seguidores que la apoyan y comparten sus emociones. Además, la influencer tiene a su novio, padre de su hijo, con el que puede contar en todo momento.

Cada día que pasa la acerca más a conocer a su hijo. Aunque la espera puede ser frustrante, también es un tiempo para prepararse para el maravilloso viaje que está a punto de comenzar.