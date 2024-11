Quiénes son Maria, Blanca y Joan, los discretos hijos de Helena Garcia Melero

Helena Garcia Melero es una de las periodistas más destacadas de TV3. Pero aunque haya personas que la vean cada día en la pantalla, pocas son las que saben las verdades de su vida más íntima. En alguna ocasión ha hablado de su faceta como madre, ya que la periodista dio a luz a tres hijos que hoy en día son el motor de sus días.

Así lo explicó en una entrevista en Al cotxe!, en la que se atrevió a abordar uno de los episodios más difíciles de su vida. Su divorcio de Joan Vehils en 2017 no fue nada fácil y tuvo que enfrentarse a sus mayores miedos. Helena Garcia Melero ha admitido que tomar la decisión le resultó extremadamente difícil.

“Ha sido la decisión más bestia que he tomado en mi vida. Es, sin duda, lo que más me ha costado”, admitió la periodista, revelando la profunda carga emocional que conllevó esa separación. En este sentido, Helena Garcia Melero describió el proceso como una experiencia en la que dejó que la vida misma la guiara.

Helena Garcia Melero confiesa que no es fácil separarse de sus hijos

“A veces dejas que la vida se pronuncie. Es ese momento en el que tú no tienes ese coraje suficiente para tomar esa decisión y dejas que la vida hable”, explicó. A lo largo de la conversación, Helena Garcia Melero reconoció la gran importancia de sus hijos, Maria, Blanca y Joan, en su vida.

No cabe duda de que para ella son su mayor apoyo. Aunque los tres hijos de la periodista y de Joan Vehils se mantienen al margen de las redes sociales, ella misma ha compartido en algunas ocasiones imágenes familiares. En todas ellas expresa el orgullo y amor que siente por ellos.

En la entrevista, señaló que los días en los que no puede estar con sus hijos son especialmente difíciles. “Es algo que no puedo superar y que lo llevo dentro… Pero bueno, voy haciendo”, admitió. No cabe duda de que una de las presentadoras más famosas de TV3 es también una gran madre.

Gestos y mensajes de complicidad

Ella misma sabe bien cuáles son sus prioridades y ser madre de tres hijos es su máxima. Seguro que ese amor es recíproco y sus hijos también saben que, como una madre, no hay nadie. De hecho, su hija Blanca se ha dejado ver en alguna ocasión en las publicaciones de su madre.

Ha reaccionado con caras con corazones y ha demostrado que si su madre es feliz, ella también. La misma Helena Garcia Melero también ha publicado en alguna ocasión imágenes de sus pequeños. Aun así, prefiere destinar su imagen pública a su trabajo y guardarse para ella misma los pequeños momentos que dan sentido a la vida.