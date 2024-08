Pilar Rubio muestra el curioso regalo que le ha hecho Sergio Ramos: 'No lo toco…'

Pilar Rubio ha vuelto a sorprender a sus seguidores en redes al compartir uno de los regalos más especiales que ha recibido de Sergio Ramos. En esta ocasión, ha utilizado su cuenta de TikTok para mostrar un objeto que destaca por su valor económico y su profundo significado personal. Ha confesado que cuida tanto su detalle que "no lo toco con las manos".

Pilar Rubio ha enseñado su impresionante libro de fotografías de Kiss

En el video, Pilar Rubio revela con evidente entusiasmo un libro de edición limitada, dedicado a la legendaria banda de rock Kiss. Y es que es uno de sus grupos favoritos desde hace años. Este no es un libro cualquiera, se trata de una pieza de coleccionista que, como ella misma confiesa, es "tan especial" por varios motivos.

"Este libro pesa unos 40 kilos y os voy a contar por qué es tan especial, tiene fotos inéditas y muy especiales de Kiss", explica. La magnitud del libro y su contenido exclusivo lo convierten en un tesoro para cualquier amante de la banda, y ella no es la excepción.

El libro en cuestión no solo es voluminoso, sino que también es una edición extremadamente limitada, lo que lo hace aún más valioso. "Aquí podéis ver que es una edición limitada", confiesa.

"Este es el número 75, no sé cuántas hicieron, creo que fueron 100 o algo así", comenta Pilar. Todo eso mientras mostraba la página que certifica la exclusividad de esta joya editorial.

Pilar Rubio confiesa que no toca su regalo con las manos para no dañarlo

La edición limitada y numerada aumenta el valor de esta obra, tanto en términos monetarios como emocionales, especialmente para alguien como Pilar. Han sido varias las ocasiones que ha mostrado su devoción por Kiss.

El libro tiene un precio estimado de 4.300 dólares. Esta pieza no es solo de colección, sino que también ha sido integrada en la vida diaria de Pilar de una manera muy particular. La presentadora confiesa que suele tener el libro abierto en su casa, y que cada semana cambia de página para disfrutar de una nueva fotografía.

"Normalmente lo tengo abierto, cada semana cambio de foto, cambio de página. No debería ni tocarlo, le doy la vuelta a la página con unos guantes que me pongo, pero bueno esto ha sido improvisado", comenta. Este ritual demuestra no solo el valor del libro, sino también el cariño con el que lo cuida, tratándolo casi como una reliquia.

Hemos comprobado de primera mano que Sergio Ramos conoce a la perfección a Pilar Rubio, ya que siempre la sorprende con detalles que le encantan. Esperamos que Pilar nos siga enseñando más joyas de su colección.