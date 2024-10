Pelayo Díaz aclara si está esperando un bebé y su respuesta enfurece a Laura Fa

Pelayo Díaz se ha estrenado como colaborador de Espejo Público pocos días después de que fuera expulsado de MasterChef Celebrity. El diseñador ha pisado el programa matutino de Antena 3 en plena polémica por sus declaraciones sobre la gestación subrogada. Laura Fa ha sido de las primeras en reaccionar a este fichaje, dejando claro que la presencia de Pelayo generará enfrentamientos entre ellos dos.

Como ejemplo, la reacción que ha tenido la periodista cuando el estilista reveló si está esperando un bebé. Pelayo dejó caer a Marta Riesco la posibilidad de pagar por un vientre de alquiler y Laura le ha afeado que hiciera apología de esta práctica. Algo que él ha desmentido afirmando que no era su intención, pero que la colaboradora no ha llegado a creerse.

Laura Fa reacciona a las intenciones de Pelayo Díaz de convertirse en padre

Pelayo Díaz generó una gran polémica cuando en la alfombra roja de los Premios Forbes dejó caer que necesitaba dinero para ser padre. “Me faltan unos euros”, afirmó haciendo referencia a la gestación subrogada. Las reacciones no han tardado en llegar y Laura Fa ha sido la primera en mostrar su malestar públicamente.

Lo ha hecho en el plató de Espejo Público, donde el diseñador ha sido presentado como el nuevo colaborador. Como era de esperar, una de las cuestiones que se le ha planteado ha sido sobre sus declaraciones relacionadas con su futura paternidad y la gestación subrogada. Pelayo ha aclarado que no está esperando un bebé y sus palabras han enfurecido a Laura Fa.

“Cuando yo dije que me falta dinero me refería a que, a día de hoy, si quieres tener una familia, necesitas dinero”, ha empezado diciendo. “En ningún momento me preguntaron por la gestación subrogada, sino por si quería ser padre o no”, ha añadido sobre, según él, un malentendido.

Laura escuchaba atenta el testimonio de Pelayo y no ha tardado en llevarle la contraria y afirmar que no creía su versión. “Estás manipulando, yo no te creo. Hasta el momento, cuando pensaba que te referías a eso, me parecía vergonzoso”, ha opinado.

Ante esta acusación, el diseñador no ha tardado en responder reiterando que fue un malentendido y que él no hacía referencia a la gestación subrogada. “Yo no me refiero a eso, no digas que me estaba refiriendo a eso, cuando no me estaba refiriendo a eso”, ha tratado de defenderse. “Me daría vergüenza hablar así de la gestación subrogada”, ha opinado el nuevo colaborador.

Así mismo, Pelayo ha explicado que “no estoy en ningún proceso ahora mismo para ser padre”, negando así que vaya a tener un bebé. Para bajar un poco la tensión del ambiente, Gema López ha intentado mediar y dar otra visión a las declaraciones de Pelayo.

“El mensaje es que hoy en día tener un hijo es muy caro”, ha comenzado diciendo Gema. “Que Pelayo diga que hay que ahorrar para ser padre no es el mejor ejemplo”, ha añadido sobre la vida de lujo que se puede permitir.

Pelayo Díaz confiesa ante Laura Fa que no descarta ser padre en el futuro

El debate estaba sobre la mesa y Pelayo ha acabado confesando que no descarta la idea de formar una familia en el futuro. “Los planes están sobre la mesa, pero igual que está la gestación subrogada está la adopción”, ha argumentado sobre las opciones que tiene.

Pelayo se ha mostrado muy dolido con las críticas que ha recibido tras sus declaraciones y niega que hiciera apología de la gestación subrogada. “Si yo me refiriera a eso no tendría vergüenza, serían unas declaraciones horribles”, ha asegurado para tranquilidad de Laura Fa. “Ser padre no es un tema banal, es algo que hay que pensárselo muy bien”, ha señalado, dejando claro que él se lo pensaría muy bien.