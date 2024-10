Paloma Cuevas reaparece en Madrid sin Luis Miguel por un motivo con fundamento

Paloma Cuevas se ha dejado ver por Madrid, pero en una ocasión que nada tiene que ver con Luis Miguel. Si en julio la diseñadora ejerció de maestra de ceremonias en el concierto que el mexicano dio en el Bernabéu, esta vez es diferente. Porque ahora el motivo que la ha llevado a dejarse ver por la capital ha sido su presencia en la misa por Paco Camino.

El diestro falleció en julio de este año y ayer martes 1 de octubre se celebró una misa funeral en su recuerdo. Cuevas, que siempre ha sido aficionada al mundo taurino, estuvo presente junto a familiares y amigos. Lo hizo sola, pues, mientras ella estaba en Madrid, Luis Miguel se encontraba en su país natal.

Paloma Cuevas se deja ver por Madrid sin Luis Miguel

Paloma Cuevas hizo el pasado martes un parón en su relación con Luis Miguel para atender un compromiso en Madrid. Desde que el cantante inicio su nueva gira, la diseñadora le ha estado acompañando por los diferentes destinos. Pero en esta ocasión, un asunto personal ha hecho que haya tenido que quedarse en España.

La ex de Enrique Ponce se ha dejado ver por Madrid con motivo de la misa que se celebró ayer en recuerdo a Paco Camino. Y lo hizo sola, sin Luis Miguel, porque este se encuentra en su país natal, México, continuando con su gira musical.

Paloma acudió sola para rememorar al torero y honrar su memoria dos meses después de su fallecimiento en Navalmoral de la Mata. Cuevas es gran amiga de la familia, sobre todo de Marián Camino, hermana del diestro. Por ese motivo no quiso perderse la misa funeral y decidió acudir pese a la existencia de los medios de comunicación.

La empresaria acudió con un vestido largo completamente de negro y unas grandes gafas oscuras. Presumiendo de su elegancia, se mostró discreta y trató de pasar desapercibida, algo imposible desde su separación de Ponce y actual noviazgo con Luis Miguel.

Paloma Cuevas deja solo a Luis Miguel en su mejor momento

Mientras Paloma se encontraba rememorando su amistad con Paco Camino, a miles de kilómetros su novio volvía a triunfar. El conocido como ‘el Sol de México’, brilló en el Estadio Jalisco de Guadalajara ante cientos de sus seguidores.

Hace un año, Luis Miguel logró cautivar a su público en ese mismo escenario y, doce meses después, revalidaba su éxito. Horas antes de salir al escenario, un gran número de fans había acampado en las cercanías del estadio para ser los primeros en entrar. Una vez iniciado el concierto, el mexicano logró hacer retumbar todo el estadio al ritmo de su música.

Este éxito se suma a la larga lista que ha situado a Luis Miguel como el artista más taquillero del mundo. Su gira ha sido apoteósica y la ex de Ponce la ha podido vivir de cerca. Cuevas ha acompañado a su pareja por los distintos destinos de su gira, siendo una parada especial sus dos conciertos en Madrid celebrados en julio.

Allí, Paloma se cuidó mucho de ser captada y no hubo rastro de ella por el Bernabéu, pero algunos asistentes confirmaron su presencia. No podía ser menos, pues era la primera vez que el mexicano actuaba en nuestro país siendo pareja de la diseñadora.

Pero en esta ocasión, Cuevas no ha podido corresponder a Luis Miguel acompañándole a su país natal para verle triunfar. En su lugar, tuvo que quedarse en Madrid para cumplir con la familia y amigos del torero, que falleció en julio tras una larga enfermedad. No obstante, no tardarán mucho en volver a verse y compartir tiempo juntos.