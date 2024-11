Olalla Moreno, actriz de ‘Com si fos ahir’ hace una impactante confesión: ‘No quería…’

La actriz catalana Olalla Moreno ha abierto su corazón en una reciente entrevista, compartiendo una historia que mantuvo en silencio durante años. Conocida desde hace más de tres décadas en TV3, como Laia Montsolís en Nissaga de poder y hoy como Cati en Com si fos ahir. Reveló que detrás de su éxito en pantalla hubo una dura batalla con la depresión.

Esta confesión busca dar visibilidad a una dura enfermedad que afecta a muchas personas, pero que rara vez se discute abiertamente en el mundo de la actuación y la televisión.

"La depresión es una enfermedad incapacitante"

Olalla Moreno en una entrevista para el Diari Ara, habló sobre cómo su lucha comenzó en su juventud, cuando apenas empezaba su carrera. A los 23 años, durante el rodaje de El diario de Anna Frank, le diagnosticaron depresión, algo que no muchos de sus compañeros sabían.

“Venía de un verano que me habían diagnosticado la depresión”, recordó. A pesar de que trabajar le daba cierta ilusión, la enfermedad seguía presente: “Cuando tienes depresión no tienes ilusión. Yo iba a trabajar a pesar de mí, a pesar de mi persona”, confesó.

Aunque su carrera iba en ascenso, la actriz de TV3 sentía que el peso de la depresión era un obstáculo. En papeles tan emblemáticos como el de Laia en Nissaga de poder, donde interpretaba a un personaje intenso, su dolor interno se mantenía oculto. “Superé la depresión, pero no fue fácil”, explicó, mencionando lo incapacitante que puede ser este trastorno.

Un largo proceso de recuperación

Durante años, Moreno guardó silencio en su entorno laboral, sin mencionar su lucha, ya que le daba vergüenza contarlo. Pero, tras superar la depresión, se dio cuenta de la importancia de hablar de ello públicamente.

“Entonces nadie lo sabía, en el trabajo no quería decirlo. Lo superé hace mucho tiempo. Soy muy mayor”, compartió la actriz, reflejando la vergüenza que sentía entonces y cómo ha cambiado su perspectiva ahora que tiene 51 años.

Hoy, Olalla Moreno ha encontrado la paz y, con su historia, espera que otros no sientan miedo de hablar sobre la salud mental. “Desde entonces no me da cosa explicarlo, tiene que tener visibilidad, es bueno que los personajes públicos digan que sufren enfermedades”, afirmó. Con esta valentía, Moreno busca inspirar a otros para abrirse sobre sus propias luchas y, así, romper el estigma que rodea a la depresión.