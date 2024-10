La nueva foto de David Flores Carrasco que llenará de orgullo a Antonio David Flores

David Flores Carrasco ha protagonizado una imagen de lo más tierna que, sin duda, llenará de orgullo a su padre. Coincidiendo con un día muy especial para la familia Flores, el joven ha querido pasarlo con su persona favorita: Rocío Flores.

La propia influencer así lo compartía con sus seguidores con una foto junto a su hermano que demuestra lo unidos que están. “Mis mejores buenos días”, escribe Rocío en la imagen publicada donde sale abrazada a David.

David Flores Carrasco y la imagen que llenará de orgullo a su padre

David Flores Carrasco ha vuelto a protagonizar una de las estampas más emotivas y familiares del clan Flores. Su hermana, Rocío, compartía una última instantánea junto a él con la que demuestra lo unidos que están. “Mis mejores buenos días”, añade la hija de Antonio David mientras se la ve abrazada a su hermano.

Esta foto llenará de orgullo a su padre porque deja patente el profundo amor que hay entre sus dos hijos. A pesar de lo mucho que se ha especulado, lo cierto es que entre David y Rocío existe una relación fraternal inquebrantable.

La imagen era compartida por la influencer en sus stories, coincidiendo con un momento muy especial en la vida de Rocío. El pasado 13 de octubre, la hija de Rocío Carrasco cumplió 28 años y, a juzgar por la imagen, David no se lo quiso perder. Parece que el joven pasó la noche junto a Rocío para ser de los primeros en felicitarla y lo hizo dándole los buenos días.

El mejor regalo para Rocío que afronta otro cumpleaños lejos de su madre, pero en la mejor compañía posible. De nuevo, la influencer ha puesto de relieve lo unida que está a su hermano y lo importante que es la familia para ella. Dos pilares fundamentales en su vida de los que se siente orgullosa y con la necesidad de proteger.

Antonio David solo puede aplaudir la enorme lección de vida que cada día le dan sus hijos. Verles juntos es su mayor orgullo y felicidad, y así lo demostró en su felicitación por el cumpleaños de Rocío.

La unión inquebrantable de los hermanos Flores

Durante todo el día de ayer, Rocío no dejó de recibir felicitaciones de todo tipo. Como no podía ser de otra manera, la influencer celebró con los suyos su día más especial, en el que no faltó su hermano David. Ha sido un fin de semana de lo más intenso, cargado de emociones y notables ausencias, como la de Olga Moreno.

Los nietos de ‘La Más Grande’ volvieron a demostrar el vínculo que les une y la gran conexión que mantienen pese a las polémicas familiares. Sus vidas no han sido nada fáciles, pero lo que siempre les ha mantenido juntos es ese amor fraternal.

Para el malagueño, no hay nada más satisfactorio que verlos juntos y compartiendo planes en familia. Sobre todo, después de los dramas a los que han tenido que hacer frente y que han contribuido a que esa unión sea más fuerte.

Rocío no se esconde y presume de ese vínculo siempre que tiene ocasión. Para ella no hay mayor demostración de amor que compartir lo mucho que significa su hermano en su vida. “Siempre de la mano”, “eres mi regalo de la vida”, son algunas frases que la joven le ha dedicado en las redes.

Ahora, mediante esta última foto reivindica de nuevo su cariño, logrando con ello otro motivo para que Antonio David se enorgullezca. Sin duda una imagen cargada de emoción que resume a la perfección ese sentimiento fraternal.