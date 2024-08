Noemí y Gerard, los desconocidos hijos de Josep Cuní que trabajan lejos de la tele

Josep Cuní, conocido por su longeva y exitosa carrera en la televisión catalana, siempre ha sido el centro de atención mediática. Especialmente por su icónica labor como presentador de Els matins de TV3 durante años. Una etapa que compartió con Pilar Rahola y Helena García Melero.

Su nombre es sinónimo de prestigio y profesionalismo en el mundo de la comunicación. Sin embargo, a pesar de su fama y de haber sido una figura familiar para muchos, hay aspectos de su vida personal que han permanecido en la sombra. En particular, la vida de sus hijos: Noemí y Gerard.

Josep Cuní y sus desconocidos hijos

Josep Cuní ha sido un rostro conocido para el público durante décadas en Cataluña. Pero sus hijos, Noemí y Gerard, han preferido mantenerse alejados de los focos mediáticos. O al menos esto es lo que parece, dado que no ha trascendido información de ellos más allá de sus nombres.

Nacidos de su matrimonio con su mujer, Montse, estos dos hermanos viven una vida mucho menos visible. Sobre todo en comparación con el linaje mediático de su padre.

Noemí y Gerard han decidido forjar sus propios caminos lejos del universo televisivo que ha caracterizado la carrera de su padre. A diferencia de la vida pública de Josep Cuní, bajo los focos de la televisión y la radio, sus hijos mantienen un perfil bajo.

La familia de Josep Cuní prefiere la discreción

La decisión de Noemí y Gerard de mantenerse fuera del ámbito mediático ha llevado a que sean figuras prácticamente desconocidas para el gran público. Y es que han optado por una vida privada que contrasta notablemente con la carrera de su padre.

El 2021 trajo a la luz algunos detalles de la vida privada de Josep Cuní en el programa de TV3 Al Cotxe de Eloi Vila. Allí fue donde el presentador reveló que, además, ya es abuelo de cuatro nietos.

"No he estado mucho en casa, pero ahora ya soy abuelo", desvelaba. "Y el papel del abuelo no tiene que ser el del canguro".

Sin embargo, estos nietos también parece ser que han preferido mantenerse alejados de la esfera pública. En contraste con el protagonismo que Josep Cuní ha tenido en la televisión, su familia directa ha elegido una existencia alejada del foco mediático.