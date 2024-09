Natalia Sánchez da un nuevo dato sobre su relación con Marc Clotet: 'El tiempo...'

Natalia Sánchez y Marc Clotet se han consolidado como una de las parejas más queridas del panorama español. Con diez años de relación y dos hijos, han logrado formar una familia que es el reflejo de su amor y complicidad.

Natalia Sánchez, quien está disfrutando de un gran éxito con su participación en la serie Sueños de libertad, no duda en compartir en sus redes sociales momentos con su chico. Y precisamente ahora, con la última publicación que ha realizado, ha desvelado algo importante sobre su amor.

Natalia Sánchez descubre lo más relevante de su relación con Marc Clotet

Este verano, Natalia Sánchez ha aprovechado para disfrutar al máximo de su tiempo libre junto a Marc Clotet y sus dos pequeños. Ha inundado Instagram con fotografías y vídeos que capturan momentos llenos de ternura y felicidad. Desde atardeceres en la playa hasta practicando deportes acuáticos, las imágenes reflejan una familia que está unida por un fuerte vínculo de amor.

Hace unos días, ha subido un carrusel de fotos y vídeos donde se la ve abrazada a Marc y a sus hijos. La actriz ha acompañado estos documentos gráficos con un mensaje que resume el sentimiento que le invade: “El tiempo en familia es un regalo”. Estas palabras evidencian que lo más importante para ella es estar a su lado.

Marc Clotet, el apoyo incondicional de Natalia Sánchez

Marc Clotet no solo es el compañero de vida de Natalia Sánchez, sino también su apoyo incondicional en todos los aspectos. La actriz no ha dudado en elogiar a su chico, destacando no solo sus cualidades como padre y pareja, sino también como chef. En su última publicación, incluso ha revelado que él es un gran aficionado a la cocina y que, siempre que puede, se mete entre fogones.

Además de su faceta de cocinero, la actriz ha confesado una de las cosas que más le gusta de él. Y es que ha escrito que su sonrisa es una de las que “más me llena el alma”. De este modo, ha dejado claro que, a pesar de los años, el amor entre ellos sigue tan vivo como el primer día.

La historia entre Natalia Sánchez y Marc Clotet es un ejemplo de cómo el amor puede crecer y fortalecerse con el tiempo. A lo largo de esta década, la pareja ha enfrentado retos y alegrías juntos, siempre manteniendo la comunicación como pilares de su relación. La llegada de sus hijos ha sido un catalizador para que su vínculo se haga más fuerte, consolidando la relación que ambos siempre soñaron tener.

Ella ha admitido, además, en varias ocasiones que su prioridad es su familia, y su éxito profesional en Sueños de libertad no ha cambiado eso. Ha sabido encontrar el equilibrio entre su vida personal y su carrera, lo que le permite disfrutar plenamente de cada momento junto a Marc y sus hijos. Está claro, por tanto, el amor que los une y cómo han logrado crear un hogar lleno de felicidad y complicidad.