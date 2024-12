Natalia Figueroa, mujer de Raphael, rompe su silencio y todo da un giro radical

Natalia Figueroa ha sido vista hace apenas unas horas yendo al hospital a ver a su marido Raphael tras sufrir este un fallo cerebrovascular. Figueroa ha roto su silencio y ha dado la última hora del mítico cantante: “Se encuentra bien”. Estas palabras dan un giro radical al estado de salud de Raphael, pues se temía que su pronóstico fuera mucho más grave.

No obstante, Natalia no ha podido evitar llegar al centro hospitalario con un semblante serio, acompañada de su hijo, Manuel Martos. Ambos se han mostrado discretos con la prensa y no han querido dar más detalles sobre su evolución.

Natalia Figueroa da la última hora sobre el estado de Raphael

El pasado martes el mundo de la comunicación se estremeció ante el ingreso hospitalario de Raphael. El cantante ha sido ingresado de urgencias tras sufrir un fallo cerebrovascular mientras se encontraba grabando el especial de La Revuelta. Todo sucedió muy rápido y, esta misma mañana, ha sido su mujer, Natalia Figueroa, quien daba la última hora sobre su marido.

Toda la prensa esperaba en las inmediaciones del Hospital Clínico San Carlos de Madrid a la espera de ver aparecer a las primeras visitas. Figueroa ha sido una de ellas que aparecía acompañada de su hijo Manuel Martos. Antes de entrar, Natalia ha dado la última hora de Raphael: “Se encuentra bien”.

Estas palabras dan un giro radical al estado de salud del artista jienense porque se temía que el pronóstico fuera mucho más grave. A sus 81 años, este tipo de sustos pueden acarrear consecuencias de difícil solución. No obstante, pese a los rostros serios de Natalia y Manuel, parece que Raphael evoluciona correctamente.

La misma agencia que lleva al cantante también ha confirmado las palabras de Figueroa. Afirman que “ha pasado la noche tranquilo”, y que en ningún momento ha perdido la consciencia. Lo que, sin duda, son buenas noticias y auguran una buena recuperación.

“Ahora venimos a verle”, apuntaba Natalia, que no ha dejado ni solo momento de estar pendiente de él. A diferencia de sus hijos, la escritora no ha podido pasar la noche con su marido, pero iba a verle a primera hora.

Natalia Figueroa confirma que Raphael está bien

Mañana muy frenética para los familiares de Raphael que acudieron de inmediato al hospital donde fue llevado de urgencias. Todo iba bien, hasta que el cantante comenzó a experimentar episodios de confusión que hicieron saltar las alarmas.

Se pensó de inmediato que se trataba de un ictus, pero los neurólogos, tras realizarle las pruebas pertinentes, lo han descartado. Lo que supone un alivio para todos, especialmente para Natalia, cuya preocupación no ha podido borrar de su rostro.

Desde el hospital no han emitido ningún parte médico, pero fuentes cercanas al artista aseguran que está “estable”. Sin embargo, Raphael continuará ingresado para realizarle más pruebas y descartar que se pueda volver a producir un episodio similar.

Junto a él permanecerá Figueroa como hizo cuando en 2002 le diagnosticaron un cáncer de hígado. El diagnóstico llegó en un momento de gran éxito y paralizó por completo tanto su carrera como su vida personal. La lucha fue muy difícil y Raphael temió seriamente por su vida.

Afortunadamente, logró superar ese trance, como también confían en que superará este último revés en su salud. Por el momento, Natalia ha confirmado que “está bien”, por lo que se encuentra fuera de peligro. Igual de optimista se ha mostrado Manuel, quien refrendaba las palabras de su madre e incidía en que “todo está bien”.

No obstante, se esperan unas Navidades complicadas para la familia y a la vez felices de que evolucione positivamente.