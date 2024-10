Mercè Comes, mítica iaia Asunsión de 'Plats Bruts', y el gran misterio con su edad

Mercè Comes es una de las grandes incorporaciones de la nueva temporada de Com si fos ahir, la serie de la sobremesa de TV3. Y es que está revolucionando las tramas de la serie diaria de la televisión pública de Cataluña.

A pesar de tener el talento para asumir papeles dramáticos cuando es necesario, Comes brilla especialmente en las tramas cómicas. Su llegada como tía Matilde ha sido crucial para devolver protagonismo a Gina, interpretada por Meritxell Huertas, y Jordi, al cual da vida Andrés Herrera.

La introducción de Matilde ha permitido explorar nuevas dinámicas y darle un respiro fresco a la historia. Este nuevo enfoque ha sido bien recibido por la audiencia, quienes han apreciado el cambio en la narrativa y el desarrollo de los personajes.

La química entre los actores es evidente, y la combinación de sus actuaciones ha revitalizado las tramas cómicas. Con este cambio, la serie se reafirma en su capacidad para innovar y adaptarse a las circunstancias, brindando un entretenimiento constante.

El gran misterio con la edad de Mercè Comes

En la vida real, conocemos algunos detalles del ámbito más personal de la actriz, como el traumático fallecimiento de su marido. Sin embargo, hay algo que nadie conoce: ¿Qué edad tiene Mercè Comes? Una pregunta hasta el momento sin respuesta.

De hecho, han sido muchos los seguidores de la intérprete los que han intentado averiguar su verdadera edad. En varios grupos de Facebook dedicados a Com si fos ahir, la edad real de Comes ha generado serios dolores de cabeza.

Una usuaria comenta: "No sé por qué se oculta la edad, no aparece en ningún sitio publicado". Sin embargo, hay quien asegura tener la respuesta. "Leí que es de 1948, por lo tanto tendría 76 años", apunta otra seguidora, aunque sin demasiado convencimiento.

Otros mencionan que en 1966, Comes actuó en una obra de teatro. Dado que no podría haber tenido menos de 18 o 20 años en ese momento, esto indicaría que nació entre 1948 y 1949. No obstante, más allá de las especulaciones sobre su edad, lo que realmente importa es su talento.

Además de los momentos que seguirá ofreciendo como tía Matilde en Com si fos ahir. La actuación de Mercè Comes en la ficción, promete seguir entreteniendo a los espectadores en los próximos episodios.