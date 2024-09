Marta Peñate se busca un problema que preocupará mucho a Tony Spina: ‘La gente…’

Marta Peñate ha entrado de lleno en un conflicto con el que ha conseguido buscarse un inconveniente que preocupará a Tony Spina. “La gente que me conoce sabe lo que pienso”, afirmaba tras pronunciarse sobre la polémica entre Sofía Suescun y Maite Galdeano.

Marta ha vuelto a rescatar su guerra con Sofía, con la que tuvo más de un desencuentro en la isla. Aunque no ha querido entrar de lleno, sí ha deslizado su opinión más sincera que, sin duda, le generará un nuevo enfrentamiento.

Marta Peñate se busca un nuevo conflicto con Sofía Suescun

Marta Peñate reaparecía en la presentación de la nueva edición de Gran Hermano el lunes 2 de septiembre como reciente ganadora de Supervivientes All Stars. La canaria fue de las últimas en habitar Guadalix un año antes de que el reality fuera cancelado tras GH 17. Allí coincidió con Sofía Suescun cuya amistad acabó completamente rota.

De ella ha hablado ante los medios después de que saliera a la luz el problema entre Sofía y su madre, Maite Galdeano. Marta se ha mostrado muy sincera y no ha dudado en dar su opinión buscándose un nuevo problema que preocupará a Tony Spina. “La gente que me conoce sabe lo que pienso”, deslizaba dejando clara su postura.

Aunque Peñate aseguró que “en cosas de familia no me meto”, acabó entrando de lleno en la polémica entre Suescun y su madre. “Ellos se metieron con temas míos y que, bueno, en su momento se habló de 'baby show' y yo podría hablar de muchas cositas”, soltó.

Con estas palabras, Marta deja entrever tener información relevante sobre lo ocurrido, pero optó por mostrarse prudente. No obstante, sí opinó que la polémica parece obedecer más bien a un montaje orquestado por Sofía. “Mi percepción es que parece mentira, los que me conocen saben lo que pienso”, sentenció.

“Que se reconcilien, pero que les paguen, que si se reconcilian, que les paguen, por qué no”, añadía con ironía. Con sus declaraciones, Marta ha entrado de lleno en la polémica. Algo que preocupará a su novio Tony, quien ya lo pasó realmente mal por los enfrentamientos en Honduras entre ella y Sofía.

Tras el final de Supervivientes, parecía que ambas se habían dado una tregua, pero ahora Peñate ha vuelto a reavivar la guerra. Veremos qué tiene que responder Sofía a su vuelta de Abu Dabi tras la opinión de su enemiga.

Marta Peñate confirma la fecha en la que volverá a intentar ser madre

En otro orden de cosas, Marta ha confesado que continúa adelante con su deseo de quedarse embarazada. Tras el fracaso en sus últimos intentos, la canaria ha explicado que este mes de septiembre retomará “el proceso de maternidad”.

Lo que no ha querido desvelar es cuándo ni dónde, porque prefiere mantenerlo en secreto “ya que hay gente mala que me gafa”. “Pero de entrada, sí que es verdad que tengo mucha ilusión”, confirmaba. “Si sale, ojalá que sea a la segunda, o si no a la tercera o a la cuarta, no me voy a rendir”, sentenciaba ilusionada.

Marta tiene claro que hará todo lo posible por conseguir su sueño de convertirse en madre y no piensa dejar de luchar. Tras los últimos intentos, la pareja decidió tomarse un descanso para superar la decepción inicial. La exsuperviviente confesó haberlo pasado realmente mal y necesitó un tiempo para recuperarse mentalmente.

También su novio, Tony, sufrió durante esos días, sobre todo por ver a Marta Peñate hundida. Ahora, con el paso del tiempo, Peñate ha recargado fuerzas y está lista para volver a intentarlo las veces que sean necesarias.