Marta Bosch muestra a su madre en una preciosa foto: guapísimas y muy parecidas

Marta Bosch es conocida por presentar la sección de deportes del TN Migdia de TV3. Aunque la periodista sea una de las caras habituales de la televisión catalana, la periodista no suele compartir demasiado sobre su vida personal. Sin embargo, hay algo que ha llamado poderosamente la atención.

Marta Bosch se mantiene activa en redes sociales mostrando tanto sus viajes, planes con su pareja o algunos eventos junto a sus compañeros de televisión. Es difícil encontrar imágenes de Marta Bosch con su familia, aunque hay una foto de la familia de la periodista que ha sorprendido a muchos.

Marta Bosch, la viva imagen de su madre

Marta Bosch, pese a ser bastante activa en redes sociales, no suele mostrar a su familia. Sin embargo, en 2016, la periodista publicaba una imagen junto a sus padres y a sus dos hermanas. “La famiglia, summer 1987”, escribía Bosch junto a la instantánea.

Lo que ha llamado mucho la atención es el increíble parecido físico de Marta Bosch con su madre. En la fotografía, Marta, con un bañador de rayas, parce una copia exacta de su madre.

Y es que, el parecido físico de la presentadora y su madre no acaba con esta imagen. Tal y como recogía En Blau, en 2021, Marta Bosch publicaba una fotografía de su madre en la que se puede ver un gran parecido físico de ambas. El pelo afro, y la sonrisa de Marta Bosch y de su madre, son exactamente iguales, lo que ha llamado la atención a muchos.

“¿Alguna duda de quién soy hija?”, bromeaba Marta Bosch en sus redes sociales.

El parecido físico de Marta Bosch y su madre es incuestionable. Sin embargo, lo que no podemos saber es si las hijas de Marta Bosch han heredado el físico de su madre.

Poco se sabe de la vida personal de Marta Bosch, aunque se sabe que tiene dos hijas de una antigua relación. La periodista no muestra a sus hijas en redes sociales, por lo que no sabemos si habrán heredado de su madre y de su abuela, los rizos y la particular sonrisa.