María Amores da nuevos datos sobre la vida privada de Ion Aramendi: ‘Diría que…’

María Amores y su marido, el presentador Ion Aramendi, hace semanas que dieron por terminadas sus vacaciones de verano. Inmersos en la rutina, la pareja ya casi ha olvidado los días que disfrutaron junto a sus hijos de las playas de La Manga del Mar Menor, Murcia.

Ahora toca volver a los horarios del colegio y del trabajo, y a sacar la ropa de invierno de los armarios. Algo que parece que el matrimonio Aramendi-Amores ya ha hecho a la vista de las imágenes que ha compartido la periodista.

“Diría que sus outfits deportivos son muy eclécticos”, ha escrito María en su perfil junto a una instantánea de su marido. Una fotografía en la que el presentador, de espaldas, lleva una sudadera oscura, short con mallas debajo, calcetines largos y zapatillas.

María Amores muestra una imagen muy curiosa del presentador vasco

Un comentario sobre el curioso estilismo de su marido que deja a la vista el sentido del humor de la guionista y escritora salmantina.

Precisamente hace cuatro días, María Amores compartía en su muro una entrañable imagen de su hija pequeña en su primer día de colegio. La mujer de Ion Aramendi reconocía que no había sufrido “ni de lejos la angustia y el desgarro” que sufrió el día que su hijo mayor vivió la misma experiencia.

“La experiencia te da confianza y perspectiva”, reconocía. Madre de familia numerosa, María Amores es muy feliz al lado del presentador vasco. La pareja de periodistas se conoció durante su etapa en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Sin embargo, la relación comenzó años después. La propia María Amores lo explicaba: “Hay gente que no se lo cree y piensa que me lie con Ion en la carrera, pero no; no pasó nada. Ion se casó con una chica de Bilbao y luego se divorció”.

No fue hasta 2008 cuando sus caminos se volvieron a cruzar en un bar. Entonces comenzaron a intercambiar mensajes y fue ahí donde iniciaron un romántico noviazgo que culminó en una boda en el año 2011.

Ambos llegaban con una “mochila de relaciones complicadas, acabadas y resueltas”, explicaba Ion en una de sus publicaciones. “Parecía que nos habíamos estado buscando”, sentenciaba.

La mujer de Ion Aramendi ha hecho gala, una vez más, de su buen humor

Más de una década después de unir sus caminos, la pareja no oculta el buen momento por el que atraviesa su relación. Padres de Ion, Lucas y la pequeña Marieta, es habitual que ambos compartan imágenes de su numerosa familia en redes.

Si hay una característica que define a ambos, esa podría ser el buen humor. Así lo demostraron en el pódcast Generouser presentado por María Amores.

Una ocasión en la que la periodista mostraba al presentador un test de embarazo positivo dando a entender que ampliarían de nuevo la familia. La reacción del marido de María Amores no se hizo esperar: “¿De verdad?”, se preguntó Aramendi sin poder ocultar su cara de espanto.