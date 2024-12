Los Mozos de Arousa confiesan qué pasó realmente con las Campanadas: ‘3.000 euros’

Los Mozos de Arousa han reaparecido en la televisión gallega un mes después dejar el concurso Reacción en cadena. Los gallegos volvían a pisar un plató tras la polémica surgida con Mediaset por despedir en directo el 2024. "Nos ofrecieron 3.000 euros", explicaron sobre la propuesta económica que les hicieron llegar por parte del citado grupo audiovisual.

Los concursantes explicaron entonces que se informaron sobre la cantidad que podrían pedir por aparecer en la gala de fin de año: "Nos dijeron que pidiéramos por lo menos 15.000 euros". Ellos, por su parte, propusieron una cifra inferior, en concreto 10.000 euros. Finalmente, según su testimonio no llegaron a ningún acuerdo.

El presentador de Land Rober Tunai Show, Roberto Villar, intervenía después para explicar la versión que a él le había llegado. "Me dijeron que vosotros queríais dejar el programa, que estabais cansados, o lo que fuera. Me parece normal que quisierais parar", explicaba el entrevistador.

Los Mozos de Arousa aclaran por fin la razón por la que no despedirán el año en Mediaset

El trío gallego entonces se mostraba sorprendido por la información que acababan de escuchar y la calificaban como "sacar los trapos sucios". El presentador a continuación dejó caer que Telecinco les propuso "para acabar bien arriba" que dieran las Campanadas de Fin de Año.

Sin embargo, fueron dos los motivos por los que finalmente el acuerdo no se cerró. "Una, que perdisteis. Y otra, que económicamente era muy caro llevaros a vosotros tres y a vuestras familias y amigos a Lanzarote, que es donde son las campanadas", explicaba Roberto Villar.

El presentador, no conforme con lo anterior, añadió que según Mediaset "en ningún momento nunca hubo nada firmado, que fue todo de palabra".

Ante estas palabras los Mozos de Arousa reaccionaban de forma inmediata. "Lo primero que dicen es mentira", comenzaba diciendo Borjamina. El exconcursante de Reacción en cadena reconoció que perdieron, pero, según él, ese no fue uno de los motivos.

"Nosotros perdemos un jueves y llegamos a un acuerdo de que íbamos a dar las Campanadas al martes siguiente", explicaba. A continuación, aclaró que fue después de haber perdido es cuando negociaron las condiciones económicas y llegaron a un acuerdo. "Somos los primeros sorprendidos porque no hubiera nada firmado", matizaba el gallego.

Según aseguraban los tres, contactaron con Mediaset porque pasaron 10 días desde que cerraron el acuerdo de palabra. En aquel momento no sabían nada de su presencia en la gala de fin de año.

Poco después recibieron una llamada de Mediaset en la que les hicieron saber que querían que ellos grabaran el especial. Además, les confirmaban que aceptaban la cantidad de 10.000 euros por dar las Campanadas.

Según los gallegos Mediaset les ofreció la cantidad de 3.000 euros por dar las Campanadas

Si bien quedaron en que firmarían el contrato en las horas siguientes, finalmente no fue así. "Pasan las horas y no firmamos, pasa otro día y no firmamos", aseguraba Raúl Santamaría. El exconcursante explicaba después cómo se zanjó el tema.

El día en el que se suponía grabarían el programa les hicieron saber que finalmente no darían las Campanadas "por motivos económicos y logísticos".

Santamaría reconoció que no les dieron la opción de seguir negociando las condiciones de su presencia en la gala de Fin de Año. Explicó que incluso se plantearon hacerlas de forma gratuita como regalo para todos sus seguidores. Con todo, los Mozos de Arousa grabaron el especial de Reacción en cadena tal y como tenían previsto.