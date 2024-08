Logan Sampedro olvida a Sofía Suescun con una misteriosa mujer: 'Puedo decir que...'

Logan Sampedro ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una inesperada publicación. En ella, el exsuperviviente desvelaba la identidad de la chica con la que ha olvidado de manera rotunda a Sofía Suescun. “Puedo decir, ya que de esta agua no beberé”, dijo aclarando que ha encontrado a la “definitiva”.

Durante su paso por Honduras, la cercanía con Suescun provocó rumores de una posible reconciliación. No obstante, Logan evitó la polémica y se limitó a dejar claro que no tenía ninguna intención más allá de la amistad. Aunque en la isla no confirmó tener una relación fuera, más tarde se supo que sí estaba enamorado.

Logan Sampedro presenta a la chica con la que ha olvidado a Sofía Suescun

Logan Sampedro por fin ha presentado de manera oficial a la mujer que le ha robado el corazón en su cuenta de Instagram. El modelo quiso mantener su romance en secreto cuando regresó de nuevo a Honduras seis años después, donde volvió a reencontrarse con Sofía Suescun.

En aquel momento, Logan no confirmó tener a alguien esperándole fuera, por lo que no tardaron en salir rumores de acercamiento con su ex. Él aclaró que no tenía intención de retomar la relación y se limitó a explicar que solo eran amigos. Ahora, Sampedro ha dado un paso al frente publicando una foto con la misteriosa mujer que le ha hecho olvidar a Suescun.

“Puedo decir, ya que de esta agua no beberé, no voy a no tener novia nunca porque esta es la definitiva”, declaró a Europa Press. Estas palabras fueron pronunciadas por Sampedro al poco de salir de Supervivientes All Stars y confirmaban que estaba realmente enamorado.

Unos días antes, en una entrevista, explicó que estaba conociendo a alguien, pero no se atrevió a ir más allá. Se trataba de una chica anónima y el asturiano quiso preservar su identidad. Sin embargo, de sus palabras se desprendía que estaba muy interesado en que las cosas salieran bien.

Y así parece que ha sido tras hacer pública su primera foto junto a su nueva pareja. Logan y la misteriosa mujer se encuentran disfrutando de sus primeras vacaciones veraniegas juntos. Un bar de copas de Peñíscola, Castellón, fue el escenario escogido para disfrutar de una cita y compartir el momento con los seguidores de Logan.

Logan Sampedro confirma que está enamorado

Desde que Logan rompió su relación con Sofía, el asturiano ha optado por mantener un perfil bajo en los medios. Decidió centrar su vida en su carrera como modelo y no exponer públicamente su vida personal.

De ahí que se haya querido mantener prudente a la hora de airear su nueva relación. De hecho, llegó a Supervivientes All Stars con la incógnita de si participaba soltero o no. Lo que provocó que se especulara sobre su acercamiento con Sofía y Lola.

Más tarde, cuando fue expulsado, una chica desconocida fue a recibirle al plató, aunque no quiso hablar ante las cámaras. “¿Cómo ha ido la vuelta? Porque creo recordar que hablaste de que lo mejor estaba fuera”, quiso saber Sandra Barneda. Logan se mantuvo firme, pero no pudo evitar que asomara una sonrisa tímida en su cara.

El motivo de esa sonrisa lo ha confirmado ahora el propio Sampedro con su publicación en Instagram. El exsuperviviente acompañaba la foto con una canción de fondo con la que no hacía falta añadir nada sobre cómo se siente en estos momentos.

“Y yo me muero contigo también, sabes, me gusta estar contigo. Jodernos la vida, tumbarme en tu ombligo, ponerme a tu altura, cambiar lo vivido”. Una letra que pertenece al tema Love del cantante Juancho Marqués que resume a la perfección que está muy enamorado.