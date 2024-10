Kiko Hernández destapa el gran poder de Juan Carlos I: 'Estuvimos a oscuras'

Kiko Hernández ha sacudido al mundo televisivo con una revelación sorprendente sobre el poder que, según él, ha ejercido Juan Carlos I en España. Durante el programa Ni que fuéramos, el colaborador de televisión narró una anécdota que, de ser cierta, demostraría la influencia que el emérito habría tenido en nuestro país. Y es que Kiko ha confesado en una anécdota que supuestamente gracias a las influencias del emérito Mediaset se quedó sin señal: "Estuvimos a oscuras".

El suceso que Kiko desveló tuvo lugar en 2007, cuando aún formaba parte del equipo de A tu lado. Según el colaborador, en una emisión del programa ocurrió algo completamente insólito: Mediaset se quedó a oscuras durante veinte minutos. Un apagón que jamás había sucedido antes, y que, al parecer, coincidió con la aparición de Bárbara Rey en el plató.

“Era 2007, estábamos a punto de terminar el programa A tu lado. De repente llega Bárbara Rey porque Sofía Cristo estaba participando en Supervivientes, y mientras estábamos hablando, de repente se va la luz. Todo se quedó en negro, sin señal, sin electricidad en todo Mediaset”, comenzó explicando Kiko Hernández, dejando a sus compañeros de programa atónitos.

Kiko Hernández desvela que al aparecer Bárbara Rey la luz se fue de repente

La relación entre Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I siempre ha sido un tema espinoso para la prensa del corazón. Durante años se ha especulado sobre un romance entre la vedette y el monarca, pero que, en muchas ocasiones, se ha tratado con cierta reserva. Sin embargo, lo que Kiko Hernández insinúa en su relato es que el apagón no fue una coincidencia, sino una acción deliberada para evitar que se hablara más de la cuenta.

“Cuando se anunció que estaba Bárbara Rey en el programa, se fue la señal de inmediato. No fue algo normal, todo quedó a oscuras”, continuó Kiko, manteniendo el suspense.

Bárbara Rey pensó que todo era cosa de Juan Carlos I

Según el colaborador, Bárbara Rey no pareció sorprendida por lo ocurrido. De hecho, fue ella quien sugirió que el apagón no era una simple casualidad. “Bárbara Rey dijo: «Os lo he dicho, han cortado la luz los de arriba, la Casa Real»”, relató Kiko Hernández.

Intrigada por la historia, María Patiño no tardó en intervenir y preguntar: “¿Ella de qué iba a hablar ese día?”. La respuesta de Kiko Hernández fue reveladora.

“Iba a hablar de Supervivientes y de Sofía, que estaba concursando, pero claro, los cebos que se hicieron antes del programa generaron expectación”, explicó Kiko. Así, insinuó que la sola presencia de Bárbara Rey en el programa pudo haber causado preocupación en ciertos sectores.

Tras confirmar que Bárbara solo hablaría de Sofía volvió la luz

El apagón duró exactamente veinte minutos, tiempo durante el cual el equipo de producción intentaba restablecer la señal y solucionar el misterio. “Hicieron cuarenta llamadas y dijeron que iba a hablar de Sofía en Supervivientes y en ese momento dieron la luz”, añadió Kiko, dejando entrever una influencia oculta tras el suceso.

María Patiño, sorprendida por la historia, no pudo evitar expresar lo que todos estaban pensando: “No es casualidad”. Kiko Hernández, en tono serio, le dio la razón: “No, no fue casualidad”.

El relato de Kiko Hernández ha reavivado las especulaciones sobre el poder que, durante su reinado, habría tenido Juan Carlos I. Esta revelación de Kiko Hernández es difícil de confirmar y queda en el terreno de la anécdota. Aunque no cabe duda de que su testimonio ha vuelto a poner el foco en la figura Juan Carlos I.