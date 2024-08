Jorge Javier Vázquez cuenta la verdad sobre María Patiño: 'Cuando la conocí...'

Jorge Javier Vázquez ha concedido para una conocida revista una sincera entrevista donde ha querido recordar cómo surgió su amistad con María Patiño. “Cuando la conocí, ella trabajaba en una agencia de noticias”, ha desvelado sobre la verdad de la presentadora.

El catalán y la gallega mantienen una relación de amistad que dura más de dos décadas. Sus caminos se cruzaron en sus inicios, y ambos han sido testigos de sus éxitos profesionales. Ahora, el destino ha querido que compitan en la misma franja horaria.

Jorge Javier Vázquez desvela el pasado de María Patiño

Jorge Javier Vázquez y Patiño se conocen desde hace más de dos décadas. Ninguno de los dos ha ocultado nunca la profunda amistad que hay entre ellos, a pesar de sus diferencias. Para la gallega, Jorge es un referente y una de las personas más fundamentales en su vida.

En su última entrevista, Jorge ha vuelto a recordar cómo es esa unión con María. Y lo ha hecho recordando el momento en el que se conocieron antes de convertirse en presentadores de éxito. “La conocí en Marbella cuando yo trabajaba para Pronto y ella para una agencia de noticias”, ha revelado, contando la verdad de María.

Patiño lleva más de 20 años dedicada a la profesión, sus inicios fueron en la delegación que la agencia Europa Press tenía en Sevilla. Fue en esa época, en la que María era reportera de asfalto, cuando conoció a Jorge Javier. Sus vidas han seguido caminos por separado, siendo competidores directos en sus respectivos programas, ella en Antena 3 y Jorge en Telecinco.

Sin embargo, ese primer encuentro entre ellos forjó una amistad que se ha mantenido intacta. Años después, se juntaron en lo profesional en el plató de Sálvame formando un equipo insuperable. “María Patiño es una de mis mejores amigas”, ha reconocido Jorge en su última entrevista para Pronto.

Tras la cancelación del mítico programa vespertino, María y Jorge han vuelto a separarse en lo que a lo profesional se refiere. El destino ha querido que ahora se hayan vuelto a convertir en competidores directos.

Patiño está al frente de Ni que fuéramos, y el de Badalona acaba de estrenar El diario de Jorge. Sobre esta nueva rivalidad, Jorge Javier también se ha sincerado en su entrevista.

Jorge Javier Vázquez opina sobre su rivalidad con Patiño

Hace unas semanas, Jorge Javier iniciaba su nuevo proyecto en Telecinco. El diario de Jorge arrancó con gran entusiasmo para catalán y muy poco por parte de la audiencia. Cada día sus índices son excesivamente bajos, lo que no augura nada bueno para su futuro próximo.

El propio Jorge achacó esta poca acogida a los Juegos Olímpicos, pero lo cierto es que no ha logrado superar ni a Antena 3. Habrá que esperar a septiembre para ver cómo se desenvuelve el talk show cuando arranque la nueva temporada de Ni que fuéramos.

Patiño y el resto de colaboradores vetados de Telecinco volverán con fuerzas renovadas a Ten, lo que podría complicar las cosas a Jorge Javier. Sobre ello, ha sido preguntado en su entrevista y el de Badalona ha revelado estar feliz por sus compañeros.

“Para mí son personas con las que he estado 15 años. Yo lo pongo, veo que están bien y me quedo tranquilo”, ha explicado. A pesar de que coincidirán en la misma franja horaria, esto no es algo que le preocupe en exceso.

Continúa manteniendo una excelente relación con sus antiguos compañeros, especialmente con María y Belén, a las que vio “antes de que se fueran de vacaciones”. Lo que demuestra que el cariño no está reñido con el trabajo y que, a pesar de la distancia profesional, la amistad sigue intacta.