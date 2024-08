Jarro de agua fría para Rosa Benito: filtran unas fuertes imágenes de Amador Mohedano

El mundo del corazón no deja de sorprender, y esta vez, el foco se centra en Amador Mohedano, el hermano de la inolvidable Rocío Jurado. Las últimas imágenes que han salido a la luz no han dejado indiferente a nadie, especialmente a su exesposa Rosa Benito. En el programa TardeAR se ha comentado sobre unas recientes fotografías de Amador, en las que se le ve en compañía de una misteriosa mujer.

Bea Archidona compara a la misteriosa mujer de Amador Mohedano con Rosa Benito

En TardeAR, la noticia se ha tratado con gran interés. La propia presentadora, Bea Archidona, no ha podido evitar comentar la sorprendente similitud entre la misteriosa mujer y la exmujer de Amador. "A mí me recuerda a Rosa Benito", confesó Bea, desatando un sinfín de especulaciones en el plató.

Mónica Hoyos, colaboradora del programa, no ocultó su sorpresa ante las imágenes. En tono de broma, se dirigió directamente a la cámara para preguntarle a Amador cuál es su secreto para encontrar pareja.

"Amador, dime, ¿Cómo lo has hecho?", exclamó visiblemente impactada por la situación. La respuesta vino de otra de las colaboradoras del espacio, quien aseguró que Amador ha tenido "multitud de amantes" a lo largo de los años. Sugiriendo que no es sorprendente que el hermano de Rocío Jurado haya llevado a una nueva mujer a la plaza de toros.

Amador Mohedano sorprende al reaparecer tras sus problemas de salud

Estas imágenes llegan en un momento en el que Amador Mohedano había estado fuera del radar público debido a serios problemas de salud. No hace mucho, su estado era motivo de alarma, tanto para su familia como para sus seguidores. En una intervención en el programa Y ahora Sonsoles, el propio Amador explicó su situación: "Estoy muy delgado".

"No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean. Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando, pero no estoy todavía visible", explicó Amador. Estas declaraciones reflejaban un momento de fragilidad en la vida de Amador, quien estaba luchando por recuperarse y volver a estar en plena forma.

Sin embargo, las recientes apariciones de Amador Mohedano sugieren que ha superado esa difícil etapa. Hace tan solo unos días, el hermano de Rocío Jurado reapareció públicamente junto a Kiko Rivera en uno de sus bolos. Ahora, con estas nuevas imágenes, queda claro que Amador está listo para retomar su vida social.

La revelación de estas fotos ha dejado a Rosa Benito en una posición incómoda. Aunque hace tiempo que la relación entre Rosa y Amador terminó, no cabe duda de que estas imágenes pueden haber sido un jarro de agua fría para ella.

La similitud de la misteriosa mujer con Rosa solo añade un matiz más doloroso a la situación. Recordando a todos que, a pesar de los años, las comparaciones y los fantasmas del pasado siguen presentes. Aunque para alegría de Rosa, Leticia Requejo ha podido hablar con Amador Mohedano quien ha confesado que aún sigue: "soltero y entero".

Por ahora, lo que es seguro es que Amador Mohedano está dispuesto a aprovechar esta nueva etapa de su vida al máximo. Tras meses de batalla contra la enfermedad, parece que ha recuperado la energía y la vitalidad que lo caracterizaban. Su presencia en la plaza de toros sugiere que está más que preparado para volver al ruedo.