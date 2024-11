Jarro de agua fría para Marc Ribas tras el estreno de 'Joc de cartes': 'Es muy...'

El programa gastronómico de TV3, Joc de cartes, estrenó este miércoles su nueva temporada de la mano de Marc Ribas. Sin embargo, lejos de generar solo aplausos, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter).

Los seguidores del espacio no han dudado en expresar su descontento con varios aspectos del episodio. Algunas de las críticas hacen referencia a la elección de los restaurantes y otras a las dinámicas entre los participantes.

Jarro de agua fría para Marc Ribas tras el estreno de Joc de cartes

Uno de los puntos más señalados por la audiencia ha sido la diferencia entre los establecimientos que compitieron en esta entrega. Ya se sabe que nunca llueve a gusto de todo el mundo, por este motivo, parte de la audiencia ha estallado en las redes sociales.

"Es muy injusto que Joc de cartes ponga restaurantes con tanta diferencia de precio y calidad en el mismo programa. Todo para hacer audiencia y reírse de la gente. Pienso que TV3 debería vigilar de no hacer tele a base de humillar a la gente".

La elección de los restaurantes también ha generado comentarios que acusan al programa de no ser equitativo. "Creo que el nivel de los restaurantes no es equitativo... Clandestina, era un coche de lujo", opina otro espectador.

Además, algunos usuarios han ido más allá y han señalado comportamientos poco éticos entre los propios restauradores. "Edadismo, machismo y poco compañerismo entre restauradores. Esto es lo que ha sido el programa de hoy, que se lo hagan mirar en TV3".

La audiencia estalla contra Joc de cartes

Esta lluvia de críticas pone en el foco la estrategia del programa de Marc Ribas de generar tensión y conflicto entre los participantes. Un hecho que en anteriores temporadas había sido aplaudido por su capacidad de mantener la atención del público.

Sin embargo, parece que esta vez la fórmula no ha sido bien recibida por todos. Y es que muchos consideran que la competición está diseñada para resaltar las diferencias y no el talento gastronómico de los concursantes. No obstante, no todo han sido quejas.

Por otro lado, también ha habido opiniones más moderadas que han defendido al programa. Argumentando que los contrastes entre restaurantes son inevitables en una competición como esta. Sin embargo, estos comentarios se han visto opacados por la avalancha de quejas.

Sea como sea, habrá que esperar a los próximos episodios para ver si el equipo de Joc de cartes toma en cuenta las críticas. Mientras tanto, TV3 y su equipo tendrán que enfrentar las acusaciones de parte de su audiencia más fiel.