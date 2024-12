Jarro de agua fría para Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó: 'Lo he pillado con…'

Tamara Falcó se ha convertido esta semana en la gran protagonista de las revistas del corazón. Ha copado las portadas de ¡Hola! y Diez Minutos, siendo el centro de todas las miradas debido a que se ha publicado que está viviendo una crisis con su marido. Ahora Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, se ha llevado un jarro de agua fría después de las declaraciones de Marta Riesco: "lo he pillado con una chica".

En la primera publicación, la marquesa de Griñón ha hablado en primera persona. Ha hecho un balance muy positivo de este año que está a punto de terminar. Ha reconocido que está atravesando un momento de "plenitud" en todos los sentidos.

Mientras tanto, Diez Minutos ha desvelado un detalle que ha sorprendido a muchos. La socialité habría pedido a Íñigo Onieva que pasen más tiempo juntos, estos rumores han encendido las alarmas sobre una posible crisis matrimonial. Ayer, el programa Ni que fuéramos ha abordado el tema, asegurando que la pareja está en una situación crítica.

Marta Riesco intenta entrar en el restaurante de Íñigo Onieva

Hoy, el equipo del programa ha decidido investigar más a fondo. Marta Riesco, corresponsal del programa, ha acudido al restaurante Casas Salesas, propiedad de Íñigo Onieva. Sin embargo, su llegada no ha sido bien recibida.

La periodista ha confesado: “No me dejan entrar porque se reservan el derecho de admisión”. Esta situación ha molestado profundamente al equipo del programa.

Para demostrar su punto, han llamado al restaurante para hacer una reserva. Han solicitado una mesa a nombre de Marta Riesco para dentro de diez minutos. Sin embargo, al regresar al local, la periodista ha recibido otra negativa.

Le han comunicado que no puede acceder porque “hay aforo completo”. Incluso teniendo una reserva confirmada, se le ha negado la entrada.

Jarro de agua fría para Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó

Ante esta negativa, el equipo del programa ha intentado contactar nuevamente con el restaurante. Sin embargo, se han encontrado con otra sorpresa: las líneas de comunicación han sido cerradas. Desde el local han vetado las reservas para el día de hoy.

Marta, disfrazada, lo ha vuelto a intentar con éxito, la joven ha entrado vestida con una peluca morena y tras salir del restaurante ha confesado que: "Delante de mí estaba Íñigo. Lo he pillado con una chica rubia como yo". La reportera no ha querido entrar en más detalles porque no sabe si son amigos o algo más, esta información ha debido sentar al joven como un jarro de agua fría.

La situación está dañando la imagen del negocio de Íñigo. Además, llega en un momento complicado para él, con rumores de crisis matrimonial con Tamara Falcó circulando por todos lados.

Por su parte, Tamara Falcó ha mantenido una actitud discreta, no ha hecho declaraciones directas sobre este conflicto. Los rumores sobre un posible divorcio no han hecho más que crecer. Mientras tanto, la pareja se encuentra en el centro de la polémica, con todas las miradas puestas en sus próximos movimientos.