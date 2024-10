Irene Rosales toma una firme decisión con su marido, Kiko Rivera: ‘No quiero’

Irene Rosales ha dado la cara tras las esclarecedoras declaraciones de Isa Pantoja en su reciente entrevista en televisión. La mujer de Kiko Rivera ha aparecido ante los medios compartiendo la postura que ha tomado consciente de la repercusión del testimonio de su cuñada.

"No voy a decir nada más, no quiero decir nada por qué lo que pueda decir u opinar al final se malinterpreta", aseguraba Irene Rosales. Unas declaraciones en las que no ha querido desvelar cómo se encuentra su marido después de escuchar la narración de Isa Pantoja.

Muy incómoda en medio de esta dolorosa situación, la andaluza, sí ha querido dar la cara por su marido. De hecho ha justificado su silencio de estos últimos días aclarando que "ahora tiene que estar centrado en él y sanarse él desde hace tiempo".

Irene Rosales prefiere mantenerse al margen de la polémica

Esta es la verdadera razón, según ella, por la que el DJ no da un paso al frente y aclara qué es lo que piensa de la entrevista de Isa Pantoja.

Irene Rosales no ha querido posicionarse sobre el episodio de la manguera. Según contó Isa en ¡De viernes! Kiko hizo algo parecido a un ritual de 'purificación'. La joven explicó que la increpó llamándola "sucia" por haber mantenido relaciones sexuales con su entonces pareja.

Isa realizó un duro relato en el que dio a conocer los desprecios y vejaciones que sufrió en Cantora por parte de su familia. Un testimonio en el que explicó que Isabel Pantoja nunca dio la cara por ella. Además, contó que Kiko Rivera la llevó al ginecólogo con 16 años exigiendo que la explorasen para saber si había perdido la virginidad.

La mujer de Kiko Rivera ha explicado la razón por la que el DJ lleva días desaparecido

Rosales tampoco ha querido dar su opinión sobre la entrevista que unos días después concedió en televisión Dulce, la persona que cuidó a Isa desde que era pequeña. Firme en su decisión de mantenerse al margen de la polémica, la nuera de Isabel Pantoja está centrada en su familia.

Precisamente hace unos días Irene Rosales aseguró sentir empatía por su cuñada. "Siento mucho por lo que ha podido pasar Isa, pero yo no puedo hacer nada", explicó entonces. Y añadió: "Yo también tengo muchos problemas y me los como".

Sobre lo que Isa dio a conocer sobre su infancia, Irene Rosales aclaró que, hasta donde ella sabe, “de lo que ha tenido que pedir perdón mi marido, lo ha hecho”. Una ocasión en la que además apuntó que la relación entre los hermanos se enfrió debido a conflictos familiares.