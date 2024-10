Las imágenes más surrealistas de Eduard Farelo, el padre de Bad Gyal, en TV3

Eduard Farelo es uno de los actores más reconocidos y con mayor trayectoria en Cataluña, siendo una de las figuras más emblemáticas de TV3. Actualmente, interpreta a Miquel en la serie Com si fos ahir, un personaje que ha pasado por muchos momentos complicados en la trama.

Aunque en algún momento la continuidad del personaje estuvo en riesgo, Miquel sigue siendo esencial en la historia. Un hecho que ha permitido a Eduard Farelo consolidarse como uno de los actores más queridos de TV3.

Las imágenes más surrealistas de Eduard Farelo en TV3

El programa de Catalunya Ràdio Que no surti d'aquí, ha publicado en X, antes Twitter, unas imágenes inéditas del actor. En ellas, Farelo aparece cantando y lo cierto es que no lo hace nada mal. Ahora entendemos el talento de sus hijas en el ámbito musical.

En entrevistas anteriores, el catalán ha confesado que la música siempre ha estado muy presente en su vida. Según manifestó el actor, de pequeño quería un piano, pero debido a su situación familiar, no pudo ser.

"Yo de joven siempre había pedido un piano en mi casa. Yo era de familia numerosa, y en mi casa me decían: El piano no cabe en el recibidor, o sea olvídate", aseguró en una entrevista. No cabe duda que al clan Farelo-Solé le corre el talento por las venas.

Quizás, si hubiera tenido la oportunidad de tocar el piano, hoy conoceríamos a Farelo no solo como actor, sino también como un gran músico. Sin embargo, su carrera artística tomó otro rumbo, y actualmente es uno de los actores más reconocidos de Cataluña.

Eduard Farelo tiene cinco hijos

Pero además de su exitosa carrera, Eduard Farelo también es padre de una familia de artistas. Tiene cinco hijos: cuatro hijas y un hijo. Dos de sus hijas, Alba, conocida como Bad Gyal, e Irma, bajo el nombre artístico de Mushkaa, han seguido caminos artísticos.

Aunque Bad Gyal es la más conocida a nivel nacional e internacional, Irma empieza a hacerse un hueco en la escena musical catalana. Junto a Greta, melliza de Irma, Bruno y Paula, esta familia se ha convertido en un verdadero núcleo de talento.