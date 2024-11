Giro de 180º en ‘Com si fos ahir’ tras la inesperada decisión de Meritxell Huertas

Com si fos ahir, una de las apuestas diarias de TV3, sigue atrapando a la audiencia catalana. Con sus personajes entrañables y sus tramas cargadas de emoción, esta ficción se ha convertido en un imprescindible para los espectadores de la cadena catalana.

La serie de TV3 expone cada tarde las complejas relaciones y conflictos de sus protagonistas. Y en el capítulo de hoy, 11 de noviembre, una trama podría dar un giro inesperado gracias a una decisión de Meritxell Huertas. Y es que la decisión de su personaje en la ficción podría alterar el rumbo de los acontecimientos.

La decisión de Meritxell Huertas en Com si fos ahir que podría ser clave

En el capítulo de hoy, el personaje de Gina, interpretado por Meritxell Huertas, se enfrenta a un dilema que pone en jaque su conciencia. Gina, que suele caracterizarse por su impulsividad y por su tendencia a meterse en problemas, ha decidido dar marcha atrás en un plan clave. Aunque todo parecía avanzar en la negociación del edificio, los remordimientos de Gina la llevan a cancelar una cita importante con la arquitecta.

Lídia será otra de las protagonistas del episodio, porque ya no ocultará su frustración. Ya que, al descubrir el cambio de planes, reacciona con indignación y maldice tanto a su prima como a su tía. Esta ruptura en el acuerdo familiar tensa la situación entre ellas, revelando resentimientos acumulados y un profundo desencuentro en sus intereses.

Paralelamente, el ambiente en el grupo de amigos también se complica. Noe y Celia, que tenían todo listo para una reunión, descubren que Víctor la ha pospuesto sin consultárselo a nadie. Esta acción unilateral de Víctor causará molestia entre sus amigas, quienes se sienten ignoradas y decepcionadas.

Por otro lado, Àngela sigue adelante con sus intentos de manipulación, esta vez dirigiéndose a su hija Aloma. Con astucia, Àngela intenta persuadir a Aloma de que evite encontrarse con su padre, enturbiando aún más la relación familiar. Esta situación evidencia el control que Àngela ejerce sobre su hija, complicando la situación para el padre de Aloma.

Mientras tanto, la trama se prepara para una celebración de fin de año llena de tensión y posibles conflictos. Neus, en un intento de unir a la familia, invita a Francesc y Silvia a recibir el año nuevo juntos. Aunque Miqui, pareja de Silvia, promete mantener la compostura, las tensiones entre ellos podrían provocar un ambiente incómodo e impredecible.

La tensión también subirá un escalón cuando Francesc descubre un mensaje sospechoso en el móvil de Silvia. Este hallazgo podría hacer estallar la aparente calma entre ellos y desatar una nueva crisis.

No cabe duda de que Com si fos ahir continúa sorprendiendo a sus seguidores con giros que mantienen viva la emoción. Unos cambios inesperados que complican, cada vez más, las relaciones entre sus personajes. La audiencia de TV3, sin duda, no querrá perderse cómo se desarrollan estas tramas y qué sorpresas les deparará el destino a estos personajes.