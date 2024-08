Frank Cuesta destapa el lado más oscuro de Yuyee: 'Lo que quiere es dinero y...'

Frank Cuesta ha vuelto a ser noticia al destapar un nuevo capítulo en su conflictiva relación con su exmujer, Yuyee Alissa Intusmith. Desde hace varias semanas, ambos están en guerra por los terrenos del Santuario Libertad. Este es el refugio de animales que ambos compartieron en su momento y al que Frank le ha dedicado tantos años de su vida.

En las últimas horas, Frank Cuesta ha sorprendido a sus seguidores al anunciar un inesperado acercamiento con Yuyee. Según ha explicado, la tailandesa ha aceptado traspasar las tierras del Santuario a su hijo Zorro por una suma de 160.000 euros. Este acuerdo marca un cambio significativo en la postura de Yuyee, quien en un principio había exigido 225.000 euros por el terreno.

Frank Cuesta desvela las verdaderas intenciones de Yuyee

Frank Cuesta, visiblemente afectado por la situación, ha afirmado que el único interés de Yuyee en esta transacción es el dinero. "Al final, lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario", ha declarado de forma tajante.

El cambio de actitud de Yuyee ha generado muchas especulaciones. Él ha explicado que su exmujer se dio cuenta de que sería muy difícil vender el terreno del Santuario por su cuenta.

La orografía complicada del lugar y la falta de interesados han hecho que Yuyee recule en sus pretensiones iniciales. "Se ha dado cuenta de que es muy difícil vender este terreno tal y como está. Sería muy difícil venderlo por la orografía que tiene", explicó.

Además, Frank ha sugerido que un dinero que Yuyee esperaba no llegó, lo que podría haberla motivado a aceptar el trato. "Creo que un dinero que estaban esperando se ha caído", aseguró.

Conocido por su franqueza, no ha dudado en compartir los detalles de este acuerdo en su directo. "Creo que con el dinero de Kick y con otro dinero llegamos para dárselo. Nos vamos al registro de la tierra, lo hacemos y se acabó", explicó.

Frank Cuesta quiere cerrar el tema de Yuyee para siempre

Aunque este acercamiento podría interpretarse como un paso hacia la reconciliación, Frank Cuesta ha dejado claro que no se trata de un pacto amistoso. Más bien, es una solución práctica para cerrar un capítulo que ha sido doloroso para ambas partes.

Esta revelación no ha hecho más que avivar las tensiones entre la expareja. Frank ha sido contundente al afirmar que, una vez se complete la transferencia, no quiere volver a tener ningún tipo de contacto con Yuyee. "Tú por tu lado, yo por mi lado y no quiero saber nada más de ti", sentenció, dejando claro que esta transacción es más una ruptura definitiva que una solución amistosa.

A lo largo de los años, ha compartido con sus seguidores las dificultades que ha enfrentado. Lo ha hecho desde la separación con Yuyee hasta las batallas legales que han librado.

Con el traspaso del Santuario a nombre de su hijo Zorro, Frank Cuesta podría finalmente cerrar este amargo capítulo en su vida. Sin embargo, las cicatrices de este conflicto son profundas.

Este último episodio deja claro que, a pesar de todo, Frank sigue adelante. Ahora, tiene la vista puesta en lo que más le importa: su familia y los animales.

Frank ha sido claro en su deseo de no volver a tener contacto con su exmujer. Con este desenlace, puede ahora centrarse en lo que más le importa: proteger a los animales del Santuario y cuidar de su familia.