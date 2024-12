Esta es la foto de Xavi Coral que ha causado un auténtico furor en redes: no parece él

El presentador de TV3, Xavi Coral, ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al compartir una fotografía de su juventud. En esta luce una abundante cabellera, contrastando con su imagen actual.

Estamos acostumbrados a ver a Xavi con la cabeza rapada en el Telenotícies migdia junto a Raquel Sans. Por eso la imagen ha generado una oleada de reacciones en redes.

Xavi Coral sorprende con una nueva imagen

No estamos acostumbrados a que Xavi Coral hable o muestre momento de su vida privada. Pero ha sido durante estos últimos días cuando hemos conocido un poco más de información sobre él.

Y es que el periodista no se lo ha pensado dos veces a la hora de publicar una imagen suya de joven junto al mensaje: "Me han enviado esta foto de hace unos años. Sí, soy yo". En esta aparece él cuando era joven, pero lo que ha llamado la atención no ha sido su edad, sino un aspecto de su físico.

Lo que ha destacado por encima de todo ha sido su melena. Los espectadores están acostumbrados a ver a Xavi Coral con su estado actual, es decir, calvo. De ahí el asombro de muchos.

Los seguidores no tardaron en expresar su asombro y admiración: "Son los buenos genes familiares", "Guapo de joven y de madurito" o "¡Quién es guapo, lo es siempre!".

Xavi Coral se atrevió otras veces a revelar momentos de su vida personal

Pero esta no es la primera vez que Coral comparte imágenes de su pasado. En enero de 2022, con motivo de su 51 cumpleaños, publicó una imagen de su niñez donde también lucía una frondosa melena. En aquella ocasión, comentó: "Pues ya son 51. Poco me lo pensaba que perdería toda esta mata de pelo...".

Además de su labor informativa, Coral también ha mostrado recientemente su faceta más personal y divertida. Participó en un reel de Instagram que se ha hecho viral ahora. Se trata de 'Escuchamos, pero no juzgamos' junto a Raquel Sans, donde reveló detalles desconocidos de su vida, como su tendencia a llegar tarde a las reuniones matinales.

Este tipo de contenidos han acercado aún más a Xavi Coral a su audiencia, mostrando una imagen más cercana y humana.

La publicación de ese momento de su juventud ha servido para que muchos reflexionen sobre el paso del tiempo y la evolución personal. Xavi Coral, con su característico sentido del humor, ha sabido conectar con su público. Y ha hecho recordar que, más allá de la apariencia, lo importante es la esencia de cada uno.