El espectacular cambio de una presentadora estrella de TV3: idéntica a Marc Cucurella

Una de las conductoras más jóvenes de TV3 se ha hecho viral a través de las redes sociales tras un espectacular cambio de look. El revuelo ha sido tanto que muchos la han comparado con el futbolista catalán Marc Cucurella.

Estamos hablando de Laura Escanes, conductora de La Travessa de TV3. En el pasado, Escanes fue noticia por su relación con el publicista y presentador de televisión Risto Mejide. Ahora, ella misma acapara la atención mediática por cada cosa que comparte en sus redes sociales.

El espectacular cambio de look de Laura Escanes

La semana pasada, Laura fue noticia por un sorprendente cambio de look que dejó a muchos boquiabiertos. Su cabello ha pasado por múltiples transformaciones a lo largo de su vida. Así, debido al calor intenso, Escanes visitó el salón de belleza Heidi Braider.

La de Barcelona quería renovar su imagen con un peinado espectacular y, además, realizar una colaboración con el centro de belleza. El proceso de trenzado no fue sencillo, ya que, como contó a sus seguidores, la estilista tardó unas siete u ocho horas en completarlo.

Sin embargo, Escanes no se quejó, asegurando a otro seguidor que "no duele nada". Las trenzas le duraron exactamente una semana, aunque no está claro si se las quitó por cansancio o por necesidad.

Laura Escanes recuerda a Marc Cucurella

Así, Laura Escanes ha decidido poner fin a su experiencia con las trenzas, sorprendiendo a sus seguidores con el resultado. En el vídeo que ha compartido en Instagram, apenas se reconoce que es la ex de Risto Mejide quien aparece.

La catalana ha aparecido con una melena extremadamente voluminosa. Tanto es así, que han sido muchos la que la han comparado con el también catalán Marc Cucurella. Uno de los grandes protagonistas de la selección española en la Eurocopa.

Este cambio de look ha sido solo una de las muchas facetas que Laura Escanes ha mostrado recientemente. La influencer sigue siendo un referente en redes sociales, donde sus seguidores esperan con ansias cada nueva publicación.

Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en el mundo digital es lo que la mantiene en la cima de la popularidad. Con cada nuevo cambio, ya sea en su apariencia o en su vida, Escanes sigue capturando la atención y el interés de todos.