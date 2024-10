Emma Vilarasau se sincera sobre su relación con Jordi Bosch: 'Las hemos pasado...'

Emma Vilarasau y Jordi Bosch forman una de las parejas más entrañables de Cataluña. Como todo el mundo sabe, ambos se dedican al arte de la interpretación. De esta manera, han dejado una huella en el público catalán que ha seguido su trabajo en diversas series y obras teatrales.

Generaciones enteras han crecido viendo a esta icónica pareja dar vida a personajes memorables en producciones televisivas y en el teatro. Su complicidad tanto dentro como fuera de la pantalla los ha consolidado como una de las parejas más queridas por el público catalán.

Emma Vilarasau se sincera sobre su relación con Jordi Bosch

Emma Vilarasau ha vuelto a emocionarnos con sus palabras, esta vez en su intervención en el podcast La Turra. En una conversación íntima y sincera, la actriz ha sorprendido hablando sobre su relación de 34 años con Jordi Bosch.

El actor ha sido compañero tanto en la vida de Vilarasau como en algunos proyectos muy recordados de TV3, como Ventdelplà y Majoria Absoluta. Juntos han formado una de las parejas más queridas de la televisión y el teatro, y su amor sigue tan fuerte como el primer día.

Durante la entrevista, Vilarasau ha compartido una reflexión conmovedora sobre el paso del tiempo junto a Jordi. Mostrando un afecto genuino que ha cautivado a la audiencia. Al recordar los años compartidos, Emma Vilarasau ha emocionado con sus declaraciones.

"Jordi y yo llevamos 34 años juntos, las hemos pasado de todos colores y muy bonitas, todas, las buenas y las malas". Emma también ha desvelado cómo cada arruga en su pareja le produce una profunda ternura, ya que han sido testigos de su vida juntos.

Con una mezcla de humor y cariño, ha comentado: "A veces me preguntan si no me gustaría tener una aventura con alguien más joven. Yo siempre respondo que no, porque para mí, cada marca en el cuerpo de Jordi es significativa, son parte de nuestro viaje".

Las palabras de Emma Vilarasau no solo han mostrado la solidez de su relación, sino también su manera de entender el amor. Y es que se trata de algo que va más allá de lo físico, un vínculo profundo que se fortalece con el tiempo.

La actriz ha demostrado, una vez más, su capacidad para conmover y conectar con el público. Dejando una lección sobre el amor verdadero y la complicidad que construye una pareja a lo largo de los años.