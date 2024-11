Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, rompe su silencio: 'No quiero...'

Elena Rodríguez ha roto su silencio durante la emisión de su nuevo programa para hablar sobre un delicado tema personal. Tanto es así que, tras asegurar que se ha sometido a una prueba de Alzheimer, la madre de Adara Molinero ha hecho la siguiente confesión: “No quiero ser una carga”.

Este lunes, 18 de noviembre, Elena y Adara han comenzado su nueva aventura profesional convirtiéndose en las presentadoras de En las mejores familias, el nuevo videopodcast de MTMAD.

Está previsto que durante sus emisiones reciban la visita de distintos invitados. Sin embargo, en el primer episodio, tanto Adara Molinero como su madre han decidido sincerarse sobre varios aspectos de su vida privada.

Después de que su hija haya confesado abiertamente que ha sido diagnosticada con TDAH, Elena Rodríguez ha decidido dar un paso al frente. Y todo para desvelar ante su audiencia cómo ha vivido ella la realización de una prueba para detectar Alzheimer.

La madre de Adara Molinero ha hecho saltar las alarmas al confirmar que se ha sometido a una prueba de ADN para detectar si tiene posibilidades de desarrollar dicha enfermedad. Decisión que no es nada descabellada teniendo en cuenta sus antecedentes familiares.

Tras experimentar este problema en primera persona, ya que su madre padece esta patología, Elena Rodríguez ha tomado cartas en el asunto. Y el motivo principal es no llegar a ser una carga para sus seres queridos: “Yo no quiero dejaros esa carga. Pondré soluciones antes si llega”.

Elena Rodríguez rompe su silencio ante su hija, Adara Molinero

Elena Rodríguez es consciente de que tiene muchas posibilidades de padecer Alzheimer al igual que su madre. Por eso, ha tomado la decisión de someterse a una prueba médica para detectar esta patología cuanto antes y, en el caso de que estuviera desarrollándola, actuar lo antes posible.

Un gesto que ha llevado a cabo con el único objetivo de no ser una “carga” para sus seres queridos. No obstante, Adara Molinero no se lo ha pensado dos veces a la hora de brindarle todo su apoyo:

“Yo te voy a cuidar siempre, yo cuidaría de ti pasara lo que pasara”. Unas palabras que, aunque han logrado conmocionar a Elena Rodríguez, no han sido suficientes para que cambie de opinión. “No os haría pasar por esto”, ha zanjado la concursante de Supervivientes 2020.

Fue el pasado mes de julio cuando la madre de Adara Molinero se sinceró como nunca antes a través de las redes sociales. En aquel momento, confirmó ante todos sus seguidores cuál era la enfermedad que podría llegar a padecer en el futuro, motivo por el que se sometió a un test genético:

“Es que este caso de Alzheimer le vino a mi familiar relativamente joven. Con el test genético no solo he visto la posibilidad de padecer Alzheimer cuando sea mayor, sino que también he visto otras cosas que a mí me perturbaban... Sobre todo de mi infancia, y es bueno quitarse culpas”.