Esta es la edad que tiene Eduard Farelo, padre de Bad Gyal y de sus cuatro hermanos

Eduard Farelo, reconocido actor en la serie Com si fos ahir, continúa consolidando su carrera en el ámbito teatral y televisivo. Destacando especialmente por sus papeles en exitosas series de la televisión pública de Cataluña.

En Com si fos ahir y durante siete años, Farelo ha interpretado a Miquel, uno de los personajes más queridos por la audiencia. Cuya relación con Noe, interpretada por Elena Gadel, ha sido uno de los ejes principales de la trama.

Esta pareja ficticia ha enamorado y hecho sufrir al público catalán, especialmente durante las recientes temporadas. Donde su separación y posterior reconciliación generaron un fuerte debate entre los seguidores de la ficción catalana.

La sorprendente edad de Eduard Farelo

En el ámbito personal, Eduard Farelo esta casado con Eva Solé Alamarja y ambos son padres de cinco hijos. Ellos son Alba, conocida popularmente como Bad Gyal, Irma, Greta, Paula y Bruno. Y es que para sorpresa de muchos, Eduard Farelo tiene 53 años.

No cabe duda que el actor de Barcelona no aparenta la edad que tiene, ya que parece mucho más joven. De hecho, Eduard Farelo tiene la misma edad que su compañero de Com si fos ahir, Marc Cartes.

En su vida personal, Farelo también ha sido noticia debido a su relación con su hija, la popular cantante Bad Gyal. Aunque algunos medios han intentado relacionar su éxito con el nepotismo, Farelo ha defendido con firmeza el esfuerzo y talento de su hija.

La carrera de Eduard Farelo mucho más allá de TV3

A pesar de su éxito en la televisión, Farelo no ha dejado de lado su pasión por el teatro. En 2023, participó en una reinterpretación del clásico Terra Baixa en el Teatre Nacional de Catalunya, demostrando una vez más su versatilidad en los escenarios.

Además, se ha mostrado reflexivo sobre su carrera y el paso del tiempo. Admitiendo que es momento de dar espacio a las nuevas generaciones en el mundo del arte. Sin embargo, sigue dispuesto a seguir actuando en proyectos donde su experiencia sea valiosa.

Este equilibrio entre la vida profesional y personal ha marcado a Eduard Farelo como una figura clave en la escena cultural catalana. Capaz de adaptarse a las nuevas demandas del público mientras sigue siendo un referente para las generaciones más jóvenes.