El drama más desconocido de Mercè Arànega, Paquita de 'El cor de la ciutat'

Mercè Arànega, conocida por su emblemático papel de Paquita en la popular serie de TV3 El cor de la ciutat, ha capturado los corazones de miles de espectadores.

Sin embargo, detrás de su éxito en la pantalla pequeña, se esconde un capítulo menos conocido de su vida personal. Y este revela una faceta completamente diferente de la actriz.

El drama desconocido de Mercè Arànega: una boda a los 16

Mercè Arànega decidió ser actriz a los 18 años. Así lo contaba hace unos años en el programa de TV3 Al Cotxe, de Eloi Vila.

A pesar de su juventud, Arànega ya había tomado con anterioridad una decisión que muchos considerarían precipitada: se casó a los 16 años. Esta elección, lejos de ser una simple anécdota, marcó el inicio de una etapa turbulenta en su vida personal.

Y es que la actriz tomaba esta decisión para escapar de un hogar donde las cosas eran muy difíciles. Arànega, quien ya trabajaba desde los 13, vio en el matrimonio un paso hacia la madurez y la estabilidad.

No obstante, este duró apenas un año, y a los 17 años, Arànega ya estaba enfrentando el dolor del divorcio. Una experiencia que, sin duda, impactó profundamente su vida y sus decisiones futuras. Y es que este primer y único matrimonio dejó una huella en la actriz.

Mercè Arànega confiesa por qué no le duran las relaciones

A lo largo de su vida, Mercè Arànega ha tenido varias relaciones sentimentales. Pero ninguna de ellas ha perdurado más allá de tres años y medio. "Las parejas que he tenido no me han durado para toda la vida, no han cuajado", confesaba en el programa de TV3.

"Porque para estar toda la vida con alguien para no sentirte solo y tener que aguantar una relación que no es gratificante solo por el hecho de la compañía... Yo en mi vida no lo he aceptado", aseguraba la actriz de El cor de la ciutat.

A pesar de su éxito en la televisión y el teatro, la vida amorosa de Arànega parece haber sido una serie de intentos fallidos en busca de una conexión duradera.

No obstante, el drama en su vida personal no ha impedido que cosechara éxitos en su carrera como actriz. Y que se convirtiera en una de los rostros más queridos de TV3.