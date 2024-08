El día que Carles Costa declaró su amor a una conocida presentadora de TV3

Carles Costa es una de las caras más respetadas de TV3, la televisión pública catalana. El periodista ha construido una sólida trayectoria en la cadena, siendo referente en la información y el análisis en Cataluña.

Carles Costa es ampliamente reconocido por su trabajo como reportero y presentador, especialmente en el espacio TN Vespre, donde sustituye a Toni Cruanyes. Su estilo riguroso le ha ganado la confianza de los telespectadores del canal autonómico catalán.

El día que Carles Costa declaró su amor a una famosa presentadora

No obstante, el presentador no empezó su carrera en los informativos de TV3. De hecho, trabajó junto a una cara muy conocida de la cadena en el programa En directe. Y lo cierto es que no dudó en declararle su amor públicamente, ya que se hicieron muy buenos amigos.

Estamos hablando de Lídia Heredia, la actual corresponsal del canal en Washington. De esta manera, Carles Costa, a través de su cuenta de Instagram, no dudó en dedicarle unas preciosas palabras a su compañera. Confirmando la bonita amistad que hay entre ambos.

"Hace muchos años, nos queríamos mucho, aquí dos de mis mejores amigas de ese proyecto que se llamó En directe. Los años, después, todo lo cambian todo". Unas bonitas declaraciones acompañadas de una fotografía de los dos muy jóvenes.

Lídia Heredia y Carles Costa tienen una bonita amistad

Por otro lado, Lídia Heredia se ha destacado como presentadora de programas de actualidad. Con su estilo cercano y directo, Heredia ha conseguido conectar con la audiencia. Su trayectoria en la cadena ha sido ascendente, convertirse en una de las caras más queridas de TV3.

A lo largo de los años, tanto Costa como Lídia Heredia han demostrado una gran versatilidad y profesionalidad. Manteniéndose como referentes en un entorno mediático muy competitivo. Estos dos periodistas han logrado mantener la calidad que siempre ha caracterizado a TV3.

La combinación de la experiencia y el talento de Carles Costa y Lídia Heredia sigue siendo una de las claves del éxito de la cadena. Su compromiso con la transparencia ha sido fundamental para que TV3 continúe siendo un pilar de referencia en la televisión catalana.