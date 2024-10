La curiosa conversación que María del Monte tuvo con Antonio Tejado antes del robo

Antonio Tejado ha vuelto a ser noticia tras difundirse el vaciado que se ha efectuado de su teléfono móvil. Resulta primordial para la investigación saber qué conversaciones tuvo el sevillano con los otros implicados en el robo en casa de su tía. Entre ellas, se ha descubierto la curiosa charla que María del Monte tuvo con Tejado antes del asalto.

Se trata de una conversación donde el sevillano insiste en conocer los movimientos de su tía y si estaría o no en casa. También, en saber todos los objetos de valor que María tenía en casa y que ella, sin sospechar nada, le mostraba con detalle. Por ejemplo, la adquisición de un Rolex que llamó poderosamente la atención de Tejado: “Es precioso, a mí me ha encantado”, le responde Antonio.

Sale a la luz la conversación entre María del Monte y Antonio Tejado antes del asalto

Antonio Tejado lleva cinco meses en libertad a la espera del juicio que delimitará su implicación o no en el robo de María del Monte. Mientras todavía falta por conocer la fecha exacta del juicio, acaba de salir una última hora relacionada con el sevillano. El programa Y ahora Sonsoles emitió algunas de las conversaciones que Tejado tuvo antes del asalto.

Una de ellas, la curiosa charla que mantuvo con María acerca de los objetos de valor que esta tenía en su domicilio. Antonio parece muy interesado y ansioso en conocer los detalles de las joyas de su tía y le pregunta sobre ellas con insistencia. La mujer de Inmaculada Casal, sin sospechar nada, se presta a complacerle mandándole incluso fotografías.

“Este Rolex me lo acabo de comprar, es chulo”, se puede leer que María le dice a Antonio. “Chulo no, es precioso, vamos, a mí me ha encantado”, responde su sobrino ante la imagen del reloj valorado en más de 10.000 euros. Todo ello sin que la cantante se imaginara que esa información pasaría a engrosar el plan perpetrado para robar en su domicilio.

Además, el volcado del teléfono de Tejado también ha sacado a la luz cómo se interesaba por los movimientos de María. “¿Mañana te vas a la playa?”, le pregunta Antonio para saber si la casa estaría vacía o no.

Para los investigadores, todo responde a una manipulación por parte del sevillano para sonsacarle información a la artista. Con ello facilitaría al resto de la banda el robo, convirtiéndole en “autor intelectual” del mismo.

Las cosas se complican para Antonio Tejado

Antonio Tejado continúa manteniendo su inocencia a pesar de que la investigación apunta a su supuesta implicación. Resulta muy llamativo su insistencia en las conversaciones con su tía días antes del robo, así como su comportamiento posterior.

Para María del Monte, resultó muy doloroso atar cabos y saber que fue ella la que, sin saberlo, facilitó que le robaran. La artista confió en su sobrino y no vio nada sospechoso en el hecho de que se interesara por sus joyas o sus movimientos.

Es por ello que se siente doblemente traicionada y le está costando superar lo ocurrido. Aunque poco a poco va retomando su vida y ha regresado a la televisión, todavía no se siente del todo recuperada. “Estamos en ello”, respondió hace apenas unos días cuando fue preguntada sobre su mejoría.

Por su parte, Antonio comienza a sufrir las consecuencias y su salud se ha visto comprometida. Sufre ataques de ansiedad y está recibiendo ayuda de un profesional. No es la primera vez que estas conversaciones le señalan directamente a él, pero sí la primera vez que ven la luz.

Fue el punto clave para los investigadores y lo que en gran parte se basará su juicio y que podría llevarle directamente a prisión.