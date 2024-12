Cristian Suescun da un giro de 180º al culebrón de Maite Galdeano: ‘Se ha ido’

El culebrón de Maite Galdeano y sus hijos, Sofía y Cristian Suescun, parece no tener fin. Esta vez, Cristian ha revelado un cambio importante en la vida de su madre. Según asegura, Maite ya no vive en Murcia, y la razón detrás de su mudanza es llamativa: “Se ha ido a Pamplona por no gastar ni un duro”.

Cristian Suescun no se ha guardado nada en su última intervención en el programa ¡De viernes!. El hijo de Maite concedió una entrevista en la que ofreció detalles sobre la complicada relación familiar. “Mi madre tenía una relación con su familia nula. Esto no es nuevo”, declara tajante.

Además, Cristian acusa a su madre de utilizar a su abuela como herramienta para hacerles daño a él y a su hermana Sofía. “Está jugando con mi abuela para hacernos daño. ¿Cómo una madre puede desearle la muerte a su hija? Da miedo”.

El traslado de Maite a Pamplona ha sido interpretado por Cristian como un intento de evitar gastos económicos. Según él, esta decisión forma parte de una estrategia que demuestra la tensa situación entre ellos. “Mi madre no quiere gastar ni un duro. Siempre ha sido así”, insistió.

Maite Galdeano se va de Murcia

Esta decisión ha añadido una nueva dimensión al conflicto que lleva años afectando a la familia. Para Cristian, esta mudanza no solo es una muestra de las prioridades de su madre, sino también un movimiento calculado que afecta a todos. “No busca reconciliación, busca herirnos”, afirma.

La relación entre Maite, Cristian y Sofía Suescun ha estado marcada por enfrentamientos públicos y declaraciones explosivas. Este último giro en el culebrón refleja la profundidad de sus diferencias. “Es difícil de entender cómo hemos llegado a esto”.

Por su parte, Sofía Suescun se ha mantenido en silencio respecto a estas nuevas acusaciones. Sin embargo, su relación con Maite también ha sido complicada, y este episodio podría aumentar aún más la distancia entre ellas.

En sus palabras, Cristian no oculta su decepción ni su dolor por la actitud de su madre. “Siempre ha sido igual, pero cada vez va a peor”, lamenta. Por ahora, el conflicto sigue escalando y la historia de esta familia sigue generando titulares y las tensiones parecen lejos de resolverse.