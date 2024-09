Crece la preocupación por la princesa Leonor en la Escuela Naval: ‘No está en…’

La princesa Leonor ha comenzado ya su formación en la Escuela Naval de Marín, uno de los centros más exigentes en esta materia. La heredera al trono ingresó el pasado 30 de agosto, pero su adaptación no está siendo la esperada. “No está en condiciones óptimas para seguir los entrenamientos”, han desvelado fuentes cercanas, aumentando la preocupación sobre Leonor.

A diferencia de su etapa en la Escuela Militar de Zaragoza, la hija de Felipe y Letizia ha encontrado un obstáculo en su formación naval. Sus primeras imágenes junto a sus compañeros hacían pensar en que Leonor se encontraba perfectamente integrada, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la Princesa de Asturias carece de la formación física para realizar los entrenamientos, lo que ha dificultado sus primeros días.

La princesa Leonor hace saltar las alarmas

El pasado 30 de agosto, la princesa Leonor comenzaba su segundo año de formación militar ingresando en la Escuela Naval de Marín. Como futura jefa del Estado, la heredera al trono debe adquirir amplios conocimientos en todas las facetas de las Fuerzas Armadas.

Tras el éxito de su paso por el Ejército de Tierra, Leonor debe ahora formarse en la disciplina marítima. Sin embargo, pese a sus primeras imágenes en Galicia totalmente implicada en sus tareas, algo sucede con la Princesa de Asturias. “No está en condiciones óptimas para seguir los entrenamientos”, han desvelado fuentes cercanas a Monarquía Confidencial.

Tal y como explican, los primeros días en la Escuela Naval de Marín están siendo muy complicados para Leonor. Lo que ha hecho que la preocupación por ella haya aumentado de manera considerable. Los principales responsables del centro han observado que carece de lo necesario para hacer frente a “los entrenamientos estrictos a los que están acostumbrados aquí”.

La hermana de la infanta Sofía ha ingresado en la escuela sin la preparación física necesaria y esto le está complicando sus días. Para superar las numerosas y duras pruebas que conforman el curso, se necesita una excelente capacidad física con la que Leonor no cuenta.

Hay que recordar que la Escuela Naval de Marín es uno de los centros más exigentes y complicados en la materia marítima. Sin embargo, se esperaba que la princesa, tras su éxito en Zaragoza, supiera hacer frente a esta nueva etapa. Algo que no ha sucedido y que ha hecho que los altos cargos de la escuela hayan comenzado a idear una solución para ayudarla.

Leonor, la principal preocupación de los responsables de la Escuela Naval

Contar con la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín ha cambiado de manera notable algunos aspectos del centro. Del mismo modo que sucedió con el rey Felipe, la estancia de la futura reina está completamente blindada.

No obstante, esto no ha impedido que hayan trascendido los obstáculos que han puesto en jaque sus primeros días de formación. Leonor no cuenta con la formación física necesaria, lo que ha provocado que sus principales responsables hayan movido ficha.

Lo que para cualquier alumno podría suponer su salida, para la hija de Letizia, supone que se encuentre una solución a sus problemas. Es por ello que, según desliza el citado medio, los altos mandos se encuentran trabajando en ayudarla.

De lo que se trata es de lograr que la princesa Leonor obtenga la capacidad física óptima que la equipare al resto de sus compañeros. De esta manera, estaría en las mismas condiciones y podría cumplir con los entrenamientos necesarios. En definitiva, debe esforzarse más que el resto para lograr la forma física que necesita.

En unos meses se embarcará en el buque Juan Sebastián Elcano para iniciar una travesía marítima y la heredera debe estar en perfectas condiciones. Pese a lo complicado de los primeros días, con lo que sí cuenta Leonor es con una muy buena disposición.

La hija de Felipe y Letizia está haciendo todo lo posible por integrarse y cumplir con sus tareas. Lo que, sin duda, facilitará que ponga todo de su parte para hacer frente al nivel de exigencia que se le requiere.