El comunicado urgente sobre Juan Carlos I que preocupa a Felipe VI: 'No puede…'

Juan Carlos I vuelve a convertirse en el centro de la polémica por un comunicado urgente que se acaba de emitir en su contra: “No puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos”. Un documento que, como era de esperar, de seguro ha dejado muy preocupado a su hijo, Felipe VI.

Según acaba de trascender, exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales han presentado una querella contra Juan Carlos. A través de este movimiento legal, todos estos profesionales acusan al monarca de cometer cinco delitos contra Hacienda entre los años 2014 y 2018.

Los querellantes consideran que la regularización tributaria realizada por Juan Carlos I fue ilegal, motivo por el que han decidido llevar el caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Entre las personas que han decidido tomar medidas legales contra el padre de Felipe VI destacan figuras como José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo. Además, los fiscales retirados Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena también han decidido unirse a dicha querella.

Exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales emiten un comunicado anunciando su querella contra Juan Carlos I

En el comunicado contra Juan Carlos I, al que ha tenido acceso Europa Press, se confirma que los delitos denunciados por los exmagistrados del Tribunal Supremo y exfiscales no habrían prescrito.

Por otro lado, también se asegura que la Fiscalía ya habría informado al padre de Felipe VI sobre la apertura de una investigación por la posible existencia de infracciones tributarias.

Tal y como ha trascendido, estos hechos se habrían producido tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Esto significa que no estaría protegido por la inviolabilidad que tenía durante su reinado. Los querellantes critican la interpretación del texto constitucional que ha blindado al exmonarca en otros casos.

En el comunicado urgente que se ha emitido sobre Juan Carlos I, los magistrados argumentan que la Fiscalía no puede conocer en detalle los datos de una infracción tributaria. Además, aseguran que esta información solo es accesible para la Agencia Tributaria al concluir un expediente sancionador:

“El Ministerio Fiscal, cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en las que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización”.

Por ahora, la Casa Real no ha emitido un comunicado oficial al respecto. No obstante, no hay ninguna duda de que Felipe VI se enfrenta ahora a un escenario de lo más complicado debido a las polémicas de su padre, Juan Carlos I.