Carlota Corredera tira de la manta y destapa el polémico pasado de Juan Carlos I

Carlota Corredera se ha sumado a la polémica protagonizada entre Juan Carlos I y Bárbara Rey. Cada día salen nuevas informaciones sobre esta relación clandestina que ha dejado de serlo de la manera más inesperada. Carlota ha tirado de la manta desvelando el polémico pasado del emérito y una trama hasta ahora desconocida en la cual Juan Carlos es protagonista.

Según ha desvelado Corredera, en el pasado el que fue rey no solo recibió un supuesto chantaje de la vedette, también del gobierno venezolano. Hasta el país sudamericano tuvo conocimiento de documentación delicada de Juan Carlos y Bárbara y se intentó chantajear al entonces rey.

Carlota Corredera desvela un dato desconocido de Juan Carlos I

Carlota Corredera acudió ayer, miércoles 16 de octubre, al pódcast Saldremos Mejores de Inés Hernand y Nerea Pérez. La de Vigo habló largo y tendido sobre algunos temas de actualidad, entre ellos las controvertidas fotos entre Juan Carlos I y Bárbara Rey.

A Carlota esta polémica no le pilla por sorpresa, porque, según contó, “de estas fotos se lleva hablando toda la vida”. Sin embargo, de lo que no se ha hablado nunca es de la información que Corredera desveló sobre el polémico pasado de Juan Carlos I.

La presentadora de Sálvame tiró de la manta y contó cómo el emérito fue chantajeado, no solo por la vedette, también por el gobierno venezolano. Para entenderlo hay que remontarse a 2007, concretamente a la Cumbre Iberoamericana. Durante la reunión de todos los dirigentes, el tenso encontronazo entre Juan Carlos y Chávez acaparó toda la atención.

Hugo Chávez no dejó de interrumpir a José Luis Rodríguez Zapatero haciendo que el entonces jefe del Estado explotara. “¿Por qué no te callas?”, fue la frase que pasó a la posteridad. Esta reacción de Juan Carlos no gustó al presidente venezolano, que puso todo su empeño en buscar los trapos sucios del monarca español.

Según Carlota, mandó al servicio de inteligencia venezolano a buscar la vida secreta de Juan Carlos y se toparon con la existencia de Bárbara. Intentaron hacerse con toda la documentación que probaría la relación entre ellos y Corredera desvelaba algo más. “A mí me han llegado a contar que había una copia en una caja fuerte en Luxemburgo”, añadía a modo de exclusiva.

Carlota Corredera revela otro intento de chantaje a Juan Carlos I

Corredera continuaba relatando la historia y tirando de la manta sobre el pasado más polémico de Juan Carlos. Llegados a este punto, la periodista afirma que, tras saber de la existencia de la vedette, el régimen de Chávez contactó directamente con Bárbara. El objetivo era ofrecerle una compensación económica si, a cambio, les daba esa información sobre su relación con el emérito.

La de Vigo cuenta que la madre de Sofía Cristo nunca aceptó, como tampoco lo hizo Juan Carlos cuando intentaron chantajearle con lo mismo. Sea como fuere, la relación entre el emérito y la vedette llegó a cruzar el océano y era de sobras conocida por todos.

Sin embargo, aunque siempre se especuló sobre ello, nunca habían visto la luz las fotos que confirmaban la relación. No fue Bárbara ni el gobierno chavista los que desvelaron todo, sino la revista neerlandesa Privé la que desató todo el escándalo.

No hay que olvidar que lo que parece simple podría haber ocasionado un gran problema de Estado. La polémica vida amorosa de Juan Carlos puso en jaque a toda la institución y llegó a manos que personas que intentaron extorsionarle.

La documentación era tan comprometida que, de haberse publicado cuando era rey, hubiera ocasionado un gravísimo problema a todos los niveles. Pese a la gravedad del asunto, Juan Carlos continúa adelante con su vida disfrutando de las regatas y de su vida en Abu Dabi.