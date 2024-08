La bomba del primo de José Luis Martínez-Almeida en 'First Dates': 'Han perdido...'

José Luis Martínez-Almeida fue el ‘invitado’ sorpresa en First Dates. El alcalde de Madrid estuvo muy presente de la mano de su primo, quien acudió al programa en busca del amor. “Han perdido los modales y la educación”, opinó el familiar de Almeida soltando así la bomba en su cita con Carlos Sobera.

Juan Antonio, que así se llamaba el primo de Martínez-Almeida, llegaba dispuesto a conquistar a Albina, su cita para esa noche. A diferencia del alcalde, que acabó con su soltería casándose con Teresa Urquijo, su primo sigue en busca del amor. Y parece que gracias al programa de Cuatro lo ha encontrado.

El primo de José Luis Martínez-Almeida revoluciona First Dates

El soltero se presentó a Carlos Sobera como el primo de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid. Deseaba seguir los pasos del político y encontrar a alguien con quien compartir su vida. Algo que, por ahora, no se le ha dado bien, dado que, para él, se ha convertido en una tarea muy complicada.

“Se han perdido los modales y la educación”, era la bomba que Juan Antonio soltó en el programa de Sobera. En esta ocasión el dating show se organizó en su versión hotelera y hasta allí se desplazó Juan Antonio en busca el amor. Con un look de lo más veraniego, el soltero se presentó como bróker de arte mientras presumía de títulos nobiliarios.

A pesar de su currículum, el familiar de Almeida no ha tenido suerte en sus relaciones. Para cambiar su suerte, Sobera le presentó a Albina, una almeriense que cumplía con los requisitos de su cita. La charla se desarrolló de manera natural y ambos coincidieron en su manera de ver las relaciones.

“Hoy en día es complicado confiar en alguien. Se han perdido los modales y la educación”, se lamentó Juan. “A día de hoy, es difícil encontrar un hombre con valores de los antiguos”, coincidió Albina.

“Es el prototipo de mujeres que me gustan”, señaló el familiar del político detrás de cámaras. Durante la cita, le confesó su parentesco con Martínez-Almeida, pero la almeriense no le sacó ningún parecido físico. De hecho, opinó que se acercaba más a Colate Vallejo-Nájera que al alcalde de Madrid.

José Antonio habla de la boda de Almeida con Teresa Urquijo

La presencia de Juan Antonio en First Dates tuvo lugar meses después de que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se dieran el ‘sí, quiero’. Como era de esperar, la boda no tardó en salir a relucir después de que Sobera lamentara no haber sido invitado. “No te perdiste nada”, señaló el soltero.

Sobre ella también habló con su cita y este aprovechó para desmarcarse de sus orígenes familiares. “Soy bastante social, pero no con la sociedad que he nacido, yo soy la oveja negra de la familia”, explicó. “No es que esté en contra de la sociedad en la que he nacido, pero el mundo no va así”, sentenció.

Según explicó, la familia de Martínez-Almeida “es la típica que antiguamente se casaba entre primos para que no se perdieran los títulos”. Algo que él no comparte y lo que ha provocado que no haya podido encontrar el amor.

Con Albina la conexión fue inmediata y se entendieron a la perfección. “Si se llega a grabar First Dates antes, hubiera ido a la boda”, opinó la andaluza fuera de cámaras. Ambos compartían su amor por los animales y su opinión sobre las relaciones formales y tradicionales.

En la decisión final no hubo sorpresas y tanto Juan Antonio como su cita decidieron acceder a seguir conociéndose fuera. “Donde nos lleve la vida”, concluyó el soltero yéndose de la mano con su pareja.