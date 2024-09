Arlet, la hija pequeña de Núria Solé que apareció en TV3: momento precioso

Después de un largo periodo fuera de los platós, una de las presentadoras más queridas de la televisión catalana ha regresado a la pantalla. Los espectadores, acostumbrados a verla a diario en los informativos, notaron su ausencia, lo que generó muchas preguntas.

Finalmente, se ha producido el tan esperado retorno. A veces, la vida te obliga a hacer una pausa, pero lo importante es cómo se regresa. Estamos hablando de la gran Núria Solé, presentadora del TN comarques de la televisión pública de Cataluña.

El día que Núria Solé mostró a su hija Arlet en TV3

Como la mayoría de presentadores de TV3, Núria Solé es muy reservada en cuanto a su vida privada. Es más, la catalana no tiene ni Instagram. Sin embargo, hace ya un tiempo, mostró parte de sus rutinas en TV3 junto a su hija Arlet.

Solé confesó que "el momento más feliz del día, un 10, es cuando explico un cuento a mi hija. Aunque alguna vez le pondría menos nota porque no siempre es tan bucólico. Me gusta tenderme en la cama con mi hija para que me explique alguna cosa al final del día".

Núria Solé y su marido Miquel, también periodista, son padres de dos criaturas. La mayor es Arlet y el pequeño Pol. No cabe duda que la pareja ha logrado formar una preciosa familia y es que estas preciosas imágenes no tienen desperdicio.

Núria Solé ha reaparecido en TV3 tras siete meses de baja

La última aparición de Núria Solé fue el 28 de febrero, cuando de manera repentina dejó de estar al frente del programa. Sin ningún anuncio oficial que explicara su ausencia, comenzaron a circular rumores sobre una posible baja médica.

Durante semanas, la falta de información mantuvo a sus seguidores expectantes, y las especulaciones no tardaron en surgir. No fue hasta el mes de abril cuando comenzaron a confirmarse los motivos de su desaparición de las pantallas, aunque los detalles seguían siendo limitados.

Meses después, el 9 de septiembre, Pere Bosch rompió el silencio durante el informativo, anunciando con entusiasmo. "Mañana vuelve Núria Solé". Esta noticia fue recibida con alegría por los seguidores de la presentadora, que esperaban ansiosos su retorno.

El 10 de septiembre, Núria reapareció ante las cámaras, mostrando una evidente mejoría y una energía renovada. Vestida de blanco, la presentadora retomó su lugar con una gran sonrisa.

Su regreso fue muy celebrado por el público, que desde su pausa había extrañado su profesionalidad y calidez. Ahora, visiblemente recuperada, Núria Solé vuelve a ser parte esencial de TV3, marcando un nuevo comienzo en su carrera televisiva.