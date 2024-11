Anuncian todos los detalles sobre la boda secreta de Marc Ribas y su mujer, Berta

El chef Marc Ribas, popular por presentar Joc de Cartes, ha mantenido en secreto durante dos años su boda con Berta, su actual pareja. Desde el programa de Catalunya Ràdio Que no surti d'aquí, se ha dado a conocer esta noticia que ha sorprendido a muchos seguidores del chef.

Marc Ribas: todos los detalles sobre su boda secreta

La información la ha revelado Juliana Canet. Así, ha afirmado haber recibido detalles sobre el enlace a través de fuentes cercanas. "El programa ha podido saber por fuentes cercanas una exclusiva sobre Marc Ribas", ha empezado Roger Carandell.

Introduciendo la noticia que, hasta ahora, había pasado desapercibida para el público. Según ha explicado Canet, Marc Ribas y su mujer se casaron en una ceremonia íntima y privada en Girona, rodeados de familiares y amigos cercanos.

El evento, lleno de discreción, tuvo lugar en una finca emblemática de la región. La celebración se realizó en el Mas Marroc, un espacio gestionado por los hermanos Roca, dueños de El Celler de Can Roca y reconocidos mundialmente por su excelencia en la gastronomía.

Mas Marroc es una finca situada en las afueras de Girona que ofrece una combinación de tradición y lujo, perfecta para eventos exclusivos. Este lugar fue el escenario de la boda de Marc y Berta, uniendo la pasión de ambos por la cocina y el entorno familiar.

Marc Ribas y su pareja son muy discretos con su vida privada

La revelación de esta boda llega después de que también se conociera que Ona y Sira, las hijas de Marc Ribas, no son fruto de su actual relación con Berta. Las niñas son de una relación anterior del chef que, por motivos que no han trascendido, no prosperó.

A pesar de que esta información ha causado cierta curiosidad entre el público, Marc Ribas ha mantenido siempre una postura discreta. Evitando entrar en detalles sobre su pasado sentimental y centrándose en su carrera y su familia actual.

Con esta noticia, el conocido chef reafirma su compromiso con la privacidad, habiendo logrado mantener en secreto su boda durante dos años. La discreción de Marc y Berta refleja su voluntad de vivir estos momentos especiales lejos del foco mediático.